Amedeo Goria: chi è, età, carriera, ex moglie, figli, fidanzata, GF VIP e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, rispettivamente figlia ed ex moglie di Amedeo Goria, noto giornalista. Conosciamolo meglio, dai suoi successi alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Amedeo Goria

Amedeo Goria è nato a Torino il 16 febbraio del 1954. Dopo il liceo classico ha frequentato la facoltà di Lettere e dal 1976 è giornalista professionista. Amedeo Goria ha lavorato alla Gazzetta del Popolo, a Tuttosport ed è stato corrispondente da Torino per le pagine de Il Corriere della Sera, de Il Messaggero, de Il Giorno e de La Gazzetta del Mezzogiorno. Ha lavorato in Rai dal 1987 e ha condotto la Domenica Sportiva come opinionista-moviolista.

Non solo giornalismo nella sua brillante carriera. Amedeo Goria ha anche recitato in alcuni film di successo e in due spettacoli teatrali. Ha avuto anche un cameo, nel ruolo di sé stesso, in Vita Smeralda di Jerry Calà e ne L’allenatore nel pallone 2 di Sergio Martino.

La pensione e la partecipazione al GF VIP

Amedeo Goria nel dicembre del 2020 ha pubblicato il romanzo giallo Il sacrificio del re, che è ambientato nel mondo del calcio. E nel 2021, dopo 34 anni, ha lanciato la Rai e ha scelto la strada della pensione. Nello stesso anno, però, ha partecipato alla sesta edizione del GF VIP.

Chi è l’ex moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Amedeo Goria si è sposato nel 1987 con la conduttrice televisiva italiana Maria Teresa Ruta. Dall’unione sono nati due figli: Guendalina nel 1998 e Gianamedeo nel 1992. Goria e Ruta si sono separati nel 1999 e hanno divorziato nel 2004. Amedeo Goria, poi, ha avuto una storia con Vera Miales, una modella più giovane di lui: lei ha 36 anni, ha origini moldave ed è spesso ospite dei salotti tv di Barbara D’Urso.

Amedeo Goria punta tutto su Instagram

Molto seguito su Instagram. Con l’account @amedeogoriaofficial vanta oltre 13 mila followers.