Guenda Goria in ospedale, come sta? ‘Dolori fortissimi, una tuba rotta e coagulo di sangue’

Prima il ricovero d’urgenza in ospedale, poi la diagnosi che non si aspettava: Guenda Goria, figlia del giornalista Amedeo e di Maria Teresa Ruta, sui social, ai suoi followers, ha raccontato pochi giorni fa di aver scoperto una gravidanza extrauterina. Lei che con il compagno Mirko Gancitano, dopo aver raccontato di aver avuto problemi di endometriosi, sta cercando di mettere al mondo un figlio. A distanza di giorni, però, la situazione dell’attrice e musicista non è migliorata. Anzi, la donna è finita di nuovo in ospedale a causa di dolori lancinanti.

Guenda Goria ha una tuba rotta: cosa ha raccontato

Guenda Goria continua a sfogarsi su Instagram perché è lì, con i suoi followers, che si sente a ‘casa’ e meno sola. E proprio sui social ha prima raccontato la scoperta della gravidanza extrauterina, poi ha spiegato di essere tornata in ospedale per dei dolori fortissimi.

“Avrei voluto darvi buone notizie – ha dichiarato – ma la verità è che mi hanno portata di nuovo al Pronto soccorso. Sono stata malissimo, dei dolori indescrivibili. Credo di avere avuto delle complicazioni”. E ancora, “Mi dicono che credono che si sia rotta una tuba e si sia formato un coagulo di sangue che mi crea grande dolore”. Guenda, molto probabilmente, dovrà essere operata. Ma non ha certo nascosto la tristezza, il dolore, la stanchezza. E quell’unico desiderio di diventare mamma.