Mirko Gancitano: chi è, età, famiglia, professione, Guenda, Instagram, La pupa e il secchione

Ci siamo: oggi, martedì 22 marzo 2022, ci sarà la seconda puntata di La Pupa e il Secchione, programma condotto da Barbara D’Urso e che vedrà, quest’anno, la partecipazione di Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style in qualità di giudici. Tra i concorrenti ci saranno tante personalità interessanti, tra loro anche Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria. Ma scopriamo di più su di lui!

Chi è, vita privata e carriera

Mirko è nato l’11 settembre del 1991: è del segno della Vergine e ha 30 anni. E’ laureato all’Università IULM di Milano in Televisione e Nuovi Media. Si è specializzato in Regia, una laurea che ha messo in atto nella vita: lavora, infatti, come videomaker. Tuttavia Mirko è anche un attore: ha recitato nel film I migliori anni di Gabriele Muccino e anche per Cento Vetrine. E’ in questa soap che ha conosciuto Alex Belli, del quale è diventato grande amico. Il loro rapporto è cresciuto al punto che Mirko ha fatto da testimone al matrimonio tra Belli e Delia Duran. Quest’anno è diventato uno dei “secchioni” di La Pupa e il Secchione 2022.

Chi è la fidanzata Guenda Goria

Mirko ha una relazione stabile e lunga con Guenda Goria, al punto che verso la fine del 2021 avevano iniziato a correre voci sulla possibilità che i due potrebbero diventare genitori. I due stanno pensando di mettere su famiglia? Non si sa, tuttavia la loro relazione sembra più forte che mai, nonostante Guenda abbia affermato di essere gelosa del fatto che il fidanzato starà a stretto contatto con tutte le belle “pupe” della trasmissione.

Mirko Gancitano: Instagram

Mirko è molto attivo sui social, specialmente su Instagram (mirkogancitano). Qui condivide tante foto con la sua compagna, ma anche scatti su di lui da solo. Ha oltre 47mila follower.

Leggi anche: Piedi puzzolenti alla Pupa e il Secchione: Francesco Chiofalo in imbarazzo

(Foto Instagram Mirko Gancitano)