Maria Teresa Ruta: chi è, età, carriera, vita privata, figli, Guenda, Grande Fratello Vip, curiosità, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Maria Teresa Ruta, che sarà in studio con la figlia Guenda Goria.

Dagli esordi al debutto di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta è nata a Torino il 23 aprile del 1960, da padre siciliano e madre originaria di Taurianova. Da bambina è cresciuta nel quartiere Borgo San Paolo di Torino, poi nel 1976 è entrata nel mondo dello spettacolo quando ha partecipato e ha vinto il concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio, in Liguria. L’anno successivo si è divisa tra Torino e Roma, dove ha iniziato a fare i provini e dove ha subito un tentativo di stupro a Trastevere il pomeriggio del 14 agosto del 1977. Maria Teresa Ruta ha cominciato a recitare in teatro nella compagnia torinese di Carlo Campanini, alternando a questo il lavoro di fotomodella, comparsa e controfigura cinematografica nella Capitale.

Le apparizioni in tv

Seguono, poi, le prime apparizioni come soubrette in varietà televisivi della Rai. Ha anche condotto sei edizioni dello Zecchino D’Oro. Tanti programmi tv nella sua lunga e brillante carriera, che ha portato avanti anche come giornalista sportiva. Ecco tutte le sue apparizioni sul piccolo schermo:

Fresco fresco

Caccia al 13

Festival di Castrocaro

Italia Sera

La domenica Sportiva

Porto matto

Vota la voce

Il processo del lunedì

Questa pazza pazza neve

Miss Italia

Scommettiamo che?

Giochi senza frontiere

Unomattina Estate

Pechino Express

Recentemente ha partecipato, sempre con la figlia Guenda Goria, al GF VIP, poi nel 2022 a Back To School, programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino.

Chi è il marito, figli

Maria Teresa Ruta ha sposato nel 1987 il giornalista sportivo e conduttore Amedeo Goria. Dall’unione sono nati due figli: Guendalina nel 1988 e Gianamedeo nel 1992. La coppia si è separata nel 1999 e ha divorziato nel 2004. Maria Teresa dal 2006 è legata sentimentalmente al fisioterapista Roberto Zappulla, con cui si è sposata nel 2015: lui è il fratello del cantante neomelodico Carmelo Zappulla.

Le curiosità e Instagram di Maria Teresa Ruta

Nel 2012 ha dichiarato di soffrire di una lieve forma di dislessia. Nel 2015, inoltre, si è candidata al Consiglio comunale di Luino (Varese) con la lista civica La Grande Luino, di area Forza Italia, ma ha ottenuto 37 preferenze e non è stata eletta. Tra l’altro, è ricordata per essere stata la prima giornalista sportiva donna ad aver intervistato Maradona, nel 1986, quando il calciatore si trovava in forza al Napoli.

Maria Teresa Ruta su Instagram è molto seguita. Vanta oltre 190 mila followers con il suo account @mariateresaruta