Come sta Madonna dopo il ricovero: cosa è successo

Fan in apprensione per le condizioni di salute della regina del pop Madonna. Dimessa dall’ospedale, le sue condizioni di salute non sono ancora rassicuranti. Ora, stando al alcune fonti vicine all’artista e citate da Tmz, la cantante sarebbe fortemente debilitata, tanto da non riuscire ad alzarsi dal letto.

Le condizioni di salute di Madonna dopo il ricovero

Il ricovero di Madonna è stato reso noto pochi giorni fa, lo scorso 28 giugno. Unitamente alla notizia del ricovero è giunta anche quella relativa alla sospensione del suo tour per celebrare i 40 anni di carriera. A trovarla priva di sensi i familiari che l’hanno poi portata d’urgenza in ospedale. Colpita da una grave infezione batterica, la cantante ha dovuto affrontare un ricovero di alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva. Anche se, inizialmente, le sue condizioni di salute aveva fatto pensare al peggio, fortunatamente, già giovedì la celebre artista ha fatto ritorno a casa con un’ambulanza privata. Ora, il sito Tmz citando fonti vicino alla famiglia ha rivelato che la cantante: “ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione sta ancora devastando il suo corpo”. Momenti delicati quelli che stanno attualmente vivendo Madonna ed i suoi familiari, i quali temevano di poterla perdere.

Il tour sospeso

“Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, tuttavia, è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni”, queste le parole del suo manager Guy Oseary attraverso un messaggio sui social media. Il tour dell’icona del pop sarebbe dovuto partire il 15 luglio prossimo da Vancouver e poi, arrivare negli Stati Uniti e in Europa. Tra le tappe anche una in Lombardia, nella città di Milano, presso il Mediolanum Forum il 23 novembre.