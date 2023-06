Come sta oggi Mauro Coruzzi: cosa ha avuto e cosa è successo

Tutto pronto per l’ultima e imperdibile puntata di Domenica In con la compagnia di Zia Mara prima della pausa estiva. Tutto il grande pubblico affezionato del talk show attende con grande trepidazione gli ospiti di oggi. La redazione Rai ha promesso che sarà un ‘arrivederci’ indimenticabile. Oggi in studio ci sarà anche Mauro Coruzzi, noto come Platinette, che ha appena superato un gravissimo ictus. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e come sta oggi.

Che malattia ha avuto Mauro Coruzzi

Tutti sono molto preoccupati per la salute di Mauro Coruzzi perché di recente ha avuto un grave ictus ischemico, ma grazie al pronto intervento medico, è stato salvato. Ha dovuto affrontare un lungo ricovero in ospedale e un periodo di coma farmacologico, che lo hanno portato ad una compromissione di alcune funzioni cognitive. Sta attraversando un periodo difficile, fatto di fisioterapia e di esercizi per cui ha dovuto quasi imparare nuovamente a parlare e a camminare.

Come sta oggi?

Sembra che Mauro Coruzzi, in arte Platinette, piano piano sembra che si stia riprendendo. Certo, non è stato semplice ricominciare a parlare, né tantomeno a camminare. Infatti, nelle ultime riprese sui social è ancora aiutato da una sedia a rotelle. Non ha mancato di mostrare su Instagram tutte le sue difficoltà nel parlare dopo l’ictus. Sappiamo anche che la sua salute è già compromessa a causa di una malattia nervosa di cui soffre da anni: il bingo eating. Ha raccontato spesso di avere dei problemi con il cibo che lo portano a fare grandi abbuffate incontrollate di cui poi si pente e soffre.

La difficile ripresa dopo l’ictus e il sostegno dei fan

Riprendersi dopo una malattia così grave non è per niente facile e richiede molto tempo. Tuttavia Mauro non è da solo in questa grande sfida, perché tutti i suoi fan gli sono più vicini che mai. Tutti i suoi post su Instagram sono pieni di commenti incoraggianti e positivi: “Forza Mauro, puoi farcela, ti vedo meglio!” scrivono i fan. Oggi tornerà in tv per la prima volta dopo la malattia e c’è grande entusiasmo anche da parte di Mara Venier, sua grande amica.