Coming Out Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023? Ultime news sull’ex Suora

Torna a far discutere, anche all’Isola dei Famosi, la presunta omosessualità di Cristina Scuccia. Per l’occasione, in una chiacchierata di gruppo, l’argomento del suo orientamento sessuale sarebbe tornato fuori con le domande di Marco Mazzoli. Il conduttore dello “Zoo di 105”, infatti, avrebbe chiesto all’ex suora se avesse attualmente un compagno. Davanti alle risposte “vaghe” della cantante, comunque non infastidita dal discorso, lo stesso presentatore gli avrebbe chiesto quale fosse l’orientamento sessuale della ragazza, ricevendo nuovamente delle risposte “ambigue”.

L’orientamento sessuale di Cristina Scuccia

Dopo che ha levato il velo da monaca, sull’ex Suor Cristina sono piovuti numerosi rumors riguardo la sua sessualità. Questioni che addirittura sono approdate come argomento trattato nei programmi televisivi, trovando però sempre un certo imbarazzo della ragazza a risponderci. In una situazione spiacevole che stava proliferando in Italia, probabilmente si aspettava di vivere un’altra esperienza Cristina nell’isola dell’Honduras. Ma invece no, perchè la curiosità dei suoi colleghi naufraghi è rimasta alla sulla sua dimensione amorosa, nonostante questi siano aspetti intimi della propria vita privata.

Cristina è ambigua sui propri interessi sessuali

Cristina risponde con ambiguità a ogni domanda sul proprio rapporto col sesso, magari anche giocandoci televisivamente su questo aspetto. Chi le chiede se è fidanzata, risponde piccata: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”. Chi le chiede se preferisce gli uomini o le donne, le enigmaticamente ribatte: “Niente! Mi piacciono le persone”. Sulla sua sessualità, poi, argomenta in questo modo, forse coi naufraghi interessati a conoscerla sotto quest’aspetto per la giovanissima età (Cristina Scuccia ha 34 anni): “No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile… Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che do poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no”.