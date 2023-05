Con il cuore nel nome di Francesco su Rai 1: ecco quando e chi sono gli ospiti

Su Rai 1, il 30 maggio 2023 arriva “Con il cuore nel nome di Francesco”. La puntata, che andrà in onda dalla Basilica di San Francesco d’Assisi, è arrivata alla sedicesima edizione e vedrà la conduzione di Carlo Conti. Tanti gli ospiti che ricorderanno. e soprattutto omaggeranno, il famoso Santo italiano, che oltretutto ha dato anche il nome al nostro attuale Santo Padre in Vaticano.

La sedicesima edizione di “Con il cuore nel nome di Francesco”

Sarà un evento all’insegna della solidarietà, come pensato dai suoi organizzatori, ovvero i frati del Sacro Convento di Assisi. Lo spettacolo andrà in onda sul prime time di Rai 1, con Carlo Conti pronto a ospitare illustri ospiti per l’edizione dello show. Tanti cantanti saliranno sul palco della città umbra, a cominciare da Nek e Francesco Renga, che continueranno la promozione del loro disco insieme e a cantare i più grandi successi di entrambi i cantanti, in canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana contemporanea.

Fiorella Mannoia e il ritorno dei Pooh

Ad Assisi, ci sarà Fiorella Mannoia, che ancora una volta si dimostra l’interprete musicale italiana più apprezzata e soprattutto tra le cantanti più amate dagli italiani. Storica sarà anche la reunion dei Pooh, che anche senza il compianto Stefano D’Orazio, torneranno a cantare insieme per omaggiare San Francesco. Nella formazione, sarà incluso anche il cantante Riccardo Fogli, come peraltro avvenuto anche sul palco del Festival di Sanremo 2023. Anche in questa occasione, il leggendario gruppo italiano ripercorrerà i suoi più grandi singoli discografici.

Mr. Rain e la leggendaria Amii Stewart

Tra gli ospiti annunciati, anche Mr. Rain, che aveva attirato le simpatie della Chiesa con il suo ultimo pezzo “Supereroi”. Infatti, tanti preti attivi nelle comunità di recupero per i tossicodipendenti, hanno ringraziato il rapper per il testo che racconta le loro realtà e soprattutto le difficoltà che affrontano i responsabili di comunità con le persone che gli chiedono aiuto contro la droga. Inoltre, tra le ospiti anche la leggendaria cantante americana Amii Stewart.