Selvaggia Lucarelli ci sarà a Ballando con le Stelle? Ultime news

A grande sorpresa, la RAI avrebbe riconfermato Selvaggia Lucarelli all’interno della giuria di “Ballando con le Stelle”. Nonostante le agitazioni in viale Mazzini per il nuovo AD Roberto Sergio, la giornalista e opinionista televisiva avrebbe comunque mantenuto il proprio posto su Rai 1, nonostante gli screzi con la premier Giorgia Meloni e poi con tutto il cast del programma, in primis Milly Carlucci e i colleghi giurati.

Selveggia Lucarelli confermata a “Ballando con le Stelle”

Ha riassunto questo periodo in bilico tra la RAI e lo starne fuori in poche parole: “È stato fastidioso…”. Torna la Lucarelli agguerrita di sempre, approfittando di essere stata riconfermata nel programma di punta di Rai 1 per mandare ulteriori stoccate ai propri colleghi di trasmissione. In primis, Milly Carlucci. Praticamente si è “fatto tanto chiasso, poi per non arrivare a niente”. Perchè insieme a lei, sono stati riconfermati – tra lo stupore generale – anche tutti gli altri storici giudici del programma, che avevano fatto tanto chiacchierare i giornali nell’edizione dello scorso anno.

Tutto rimane inalterato a “Ballando con le Stelle”

Nella nuova RAI dell’AD Roberto Sergio, “Ballando con le Stelle” non si tocca. Il programma è stato un successo, forse più per le chiacchiere che alimentava che per un reale talento danzesco dei concorrenti. Ma fa niente, l’importante è che si parli del programma. Allora riconfermatissima Selvaggia Lucarelli e i suoi interventi a “gamba tesa” su concorrenti, le loro posizioni politiche e anche i colleghi giudici.

Salta Barbara D’Urso, niente rivoluzione nel programma

Incassato il probabile “no” di Barbara D’Urso a sedere tra i giurati e soprattutto firmare con la RAI, l’opzione più sicura era quella di mettere il programma “a bagnomaria”, ovvero dove nulla viene modificato per non alterare equilibri interni. Viale Mazzini, a questo punto, si prepara a mettere in piedi un’edizione fotocopia, che a concorrenti nuovi accompagnerà le stesse polemiche e gli identici mal di pancia di qualche giurato.