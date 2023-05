The Good Doctor 6, anticipazioni 24 maggio 2023: trama episodi di stasera su Rai 2

Tutto pronto per i prossimi episodi dell’emozionante serie The Good Doctor, arrivata alla sua sesta stagione! L’appuntamento, come sempre, è previsto per questa sera su Rai 2 a partire dalle 21.20. Anche negli episodi in procinto di andare in onda le emozioni non si faranno attendere, lasciando gli affezionati telespettatori incollati allo schermo! Ma cosa vedremo? Ecco qualche piccola anticipazione delle puntate di The Good Doctor 6 in onda stasera!

The Good Doctor 6, anticipazioni 17 maggio 2023: trama episodi stasera su Rai 2

L’appuntamento con la serie The Good Doctor 6 è previsto, come sempre, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Due gli episodi che allieteranno la serata dei telespettatori. Nel primo episodio Shaun e Lea salvano un cane investito da un’auto, decidono poi di adottarlo e di chiamarlo Buddy. Tuttavia, quando stanno per ufficializzare l’adozione i padroni dell’animale vengono rintracciati. Nel frattempo, la dottoressa Powell salva un vecchio amico, cosa che però le costerà cara. Invece nel secondo episodio, intitolato “Un ospite inatteso”, i coniugi Murphy per via di un’infestazione di termiti accolgono a casa loro il dottor Glassman e nonostante le iniziali perplessità e reticenze di Lea, i tre trascorrono insieme delle giornate piacevoli. Tuttavia, quando arriva il momento di andarsene una brutta sorpresa fa capolino nella vita del dottor Glassman: nella sua casa è divampato un incendio.

La serie The Good Doctor ha riscosso un buon successo da parte del pubblico che ne segue con affetto le vicissitudini. Com’è noto, la vicenda ruota attorno alla carismatica e geniale personalità del dottor Shaun Murphy il quale continua ad usare le sue straordinarie capacità mediche per guarire e salvare vite umane presso il St. Bonaventure Hospital. Eccezionali capacità mediche le sue che si fondono insieme ad una spiccata sensibilità, venuta – solo per fare un esempio – a galla nel precedente episodio della serie, quanto Shaun era preoccupato per le condizioni della moglie e del bambino che porta in grembo.