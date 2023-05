The Good Doctor 6 su Rai 2, anticipazioni episodi 5 maggio 2023: trama

The Good doctor, il telefilm con protagonista Freddie Highmore, torna venerdì 5 maggio in prima serata, come di consueto, su Rai 2. Si tratta di una serie targata Usa che ha riscosso grande successo di pubblico anche in Italia e che venerdì andrà in onda con due appuntamenti di 50 minuti ciascuno. I due episodi della serie tv avranno rispettivamente il titolo: “Opportunità di crescita” e “Caldo anomalo”.

La trama dei due episodi in programma venerdì sera

Nel primo dei due episodi che verranno trasmessi dopodomani su rai 2 Skyler viene portata d’urgenza in ospedale a causa di problemi cardiaci, Viene sottoposta a una serie di accertamenti medici, grazie ai quali emerge che è affetta da una malattia genetica che ha compromesso gravemente il suo fegato. In Caldo anomalo, invece, Glassman chiama Shaun e Powell, troppe volte protagonisti di litigi, per cercare una composizione, sollecitando in particolare Shaun affinchè cerchi di trovare una soluzione.

Cresce l’interesse del pubblico per la serie tv americana

La serie tv sta appassionando anche il pubblico italiano, visto che nell’ultimo appuntamento ha ottenuto uno share di 1 milione di telespettatori. La serie incentrata sulle vicende di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, autistico e affetto dalla sindrome del savant dalla nascita, sta creando grande interesse nel pubblico che è pronto a seguire i prossimi due appuntamenti in programma venerdì sera.

Quando è stata trasmessa la prima stagione del telefilm in Italia

Anche se ambientata nella città californiana di San Jose, per contenere i costi di produzione, The Good Doctor è stata girata a Vancouver, in Canada. Una serie televisiva che si è rivelata un successo e che è arrivata alla sua sesta stagione in Italia. Per quanto non sia tratta da una storia vera si sofferma su alcuni spetti estremamente reali come la sindrome di savant. La prima stagione della serie tv è andata in onda in America nel 2017, mentre è arrivata nel nostro Paese l’anno seguente.