The Good Doctor 6 su Rai 2, anticipazioni episodi 28 aprile 2023: trama

The Good Doctor ritorna con nuovi e freschissimi appuntamenti, assolutamente da non perdere se siete dei veri appassionati. Anche perché per gli episodi di domani, venerdì 28 aprile 2023, sono previsti tante novità e colpi di scena. Siete pronti per qualche anticipazione? Ovviamente, promesso, nessuno spoiler, ma solamente qualche suggestione per meglio prepararsi alle puntate che sono in programmazione per domani, continuante a leggere l’articolo!

Anticipazioni The Good Doctor per domani: ”Cemento fresco”

Dunque, come anticipato, continua la sesta stagione di “The Good Doctor” su Rai 2, venerdì 28 aprile alle 21.20, con due episodi in prima visione assoluta, durante i quali il geniale dottor Shaun Murphy, affetto da autismo e dalla sindrome di Savant, continua ad usare le sue straordinarie capacità mediche per poter guarire le persone che sono ricoverate al St. Bonaventure Hospital. Proprio nell’episodio che ci aspetta domani, venerdì 28 aprile 2023, dal suggestivo titolo ”Cemento fresco”, nella casa dei novelli sposi Shaun e Lea, tutto sembra procedere per il meglio, ma fino ad un certo punto, perché le stravaganti manie del dottor Shaun cominciano a far emergere qualche tensione nell’animo di Lea. Intanto, poi, un’altra protagonista, la dottoressa Lim vuole invece revisionare il rapporto sull’intervento chirurgico, quello eseguito proprio da Shaun che l’ha costretta alla sedia a rotelle. Durante la revisione, si rende conto che Shaun ha infatti cambiato all’ultimo momento il tipo di operazione, e così Lim cerca un appoggio e un alleato in Glassmann.

L’episodio ”Scheggia impazzita”

Poi, si passerà all’episodio successivo, che si intitola ”Scheggia impazzita”, e anche qui ne vedremo delle belle. Il tutto inizia con il dottor Murphy che tenta in tutti i modi di salvare il braccio di un paziente ferito con un frammento di un proiettile inesploso. I postumi dell’intervento sulla dottoressa Lim, però, continuano a far deteriorare i rapporti proprio dentro il team di medici. Glassman accusa Shaun di aver portato alla paralisi la collega. Tuttavia, però, proprio il ”Good Doctor” sembra aver trovato una possibile soluzione. Ci riuscirà?