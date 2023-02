Luca Argentero: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, Cristina Marino, secondogenito, Instagram

Luca Argentero è diventato padre per la seconda volta, come riportato proprio nelle ultime ore di oggi da un post su Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini ”Chi”: una notizia che però non è ancora stata resa ufficiale né da lui, né dalla sua bellissima compagna Cristina Marino. Ma pare che la cosa sia abbastanza certa, anche perché difficilmente Signorini sbaglia un colpo quando si tratta di Gossip. Intanto, però, scopriamo qualcosa di più sull’attore italiano, continuate a leggere!

Luca Argentero e Cristina Marino aspettano un maschietto: secondo figlio in arrivo

Chi è, età e carriera dell’attore italiano

Luca Argentero è nato a Torino il 12 aprile del 1978 da Guido e Agata, casalinga di origine siciliana. Dopo gli studi superiori, Luca ha lavorato come barman e ha proseguito gli studi: si è laureato nel 2004 in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino.

La notorietà grazie al Grande Fratello e il debutto in televisione

Nel 2003 ha raggiunto la notorietà quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello. Dopo quest’esperienza, ha collezionato una serie di ospitate in televisione, ha posato per un calendario sexy del mensile Max e ha iniziato a lavorare come modello. Nel 2005 ha debuttato come attore nella serie ‘Carabinieri’ e nel 2006 sul grande shcermo con il film ‘A casa nostra’. Da lì un successo dopo l’altro fino ad arrivare ad essere, come oggi, uno degli attori italiani più richiesti e titolati.

Vita privata: amori passati, Cristina Marino e i figli

Luca Argentero nel luglio del 2009 si è sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, dopo 5 anni di fidanzamento. La coppia nel 2016 si è separata, e dal 2017 il bel Luca è fidanzato con l’attrice Cristina Marino. I due hanno coronato il loro amore con due bellissimi bambini: il secondo, stando ad alcune indiscrezioni sarebbe nato proprio oggi, qualche ora fa, un maschietto di nome Noè Roberto.

Curiosità

Nel 2013 e nel 2014 ha partecipato, insieme a Gabry Ponte e Sabrina Ferilli, all’edizione seriale di Amici di Maria De Filippi come giurato.

di Maria De Filippi come giurato. Dal primo trimestre del 2012 è vicepresidente dell’organizzazione onlus 1 Caffè che cerca di riproporre la tradizione del Caffè sospeso a scopo benefico.

Luca Argentero dal 2014 supporta Never Give Up, un’associazione no profit per lo studio e la cura dei disturbi del comportamento alimentare.

Nel 2017 con Paolo Tenna ha lanciato MyVisto, una piattaforma web che mette in comunicazione creativi e brand.

Instagram e social

Luca Argentero è molto apprezzato anche sui social, in particolare Instagram dove pubblica tanti contenuti di qualità, anche sulla sua vita privata: ha un account con ben 2,1 Mln di follower all’attivo.