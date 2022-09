Cristina Marino, chi è la moglie di Luca Argentero: età, carriera, altezza, matrimonio, incinta, film, foto e Instagram

Dopo il successo della puntata di ieri, torna anche oggi, di domenica, l’appuntamento con Verissimo e con Silvia Toffanin. La padrona di casa è pronta ad accogliere in studio i due nuovi conduttori di Striscia la Notizia, cioè Alessandro Siani, comico napoletano, e Luca Argentero, l’attore che è partito dal Grande Fratello e ha collezionato un successo dopo l’altro.

Dagli esordi al debutto come attrice di Cristina Marino

Cristina Marino è nata a Milano nel 1991 e fin da piccola ha messo in risalto la sua passione per l’arte. Si è iscritta all’Accademia Carcano di Milano, un istituto di danza. Ha poi frequentato uno stage in recitazione e ha esordito sul grande schermo nel 2009 con una parte nel film Amore 14 di Federico Moccia. Cristina ha continuato la sua carriera sui set e ha partecipato a diverse fiction televisive come Una grande famiglia e Un passo dal cielo.

La passione per lo sport

La bella Cristina è anche una grande appassionata di sport e fitness: gestisce un sito befancyfit in cui parla di bellezza, benessere e sport. Tra l’altro, nel 2018 è stata tra i concorrenti del reality show Dance Dance Dance e in coppia con Giulio Berruti ha vinto la seconda edizione della trasmissione.

Il matrimonio con Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Vacanze ai Carabi di Neri Parenti. La loro storia continua a gonfie vele, si sono sposati e sono diventati genitori della bellissima Nina Speranza. Ora, a un anno dal matrimonio, aspettano il loro secondo figlio e lo hanno annunciato da poco sui social.

Cristina Marino punta tutto su Instagram

Cristina Marino su Instagram è molto seguita. Con il profilo ufficiale (@cristina__marino) vanta oltre 600 mila seguaci.