Luca Argentero e Cristina Marino aspettano un maschietto: secondo figlio in arrivo

Luca Argentero e Cristina Marino saranno presto genitori per la seconda volta. Dopo l’arrivo di Nina Speranza la coppia ora aspetta un altro bambino e la mamma ha voluto rivelare il sesso del piccolo.“È ufficiale sarà un maschio” ha annunciato mamma Cristina che aspetta con ansia la nascita del suo secondogenito con la speranza che il suo maschietto si “innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda il padre è qualcosa di speciale”.

Secondo figlio in arrivo per la coppia Argentero -Marino

Argentero e Marino che avevano rinviato le nozze per la nascita della piccola Nina Speranza, alla fine si sono sposati nel giugno del 2021 a Città della Pieve con una cerimonia molto ristretta. Ora si preparano ad accogliere un nuovo membro della famiglia con grande entusiasmo. Le sensazioni più forti sono, ovviamente, di mamma Cristina che sente il suo corpo che cambia per accogliere la nuova vita ed è lei stessa a raccontare: “Non mi ricordavo quasi più la sensazione, per cui mi sto riabituando a questo cambiamento. Ora che l’ho detto pubblicamente sono più serena, non ho più la necessità di nascondere o spiegare alcune mie scelte e azioni”.

D’altra parte era diventato davvero difficile, ormai, nascondere la gravidanza per Cristina perchè sembra proprio che manchi davvero poco alla nascita del piccolo bebè della famiglia Argentero. L’arrivo del secondo figlio della coppia è, infatti, previsto per i primi mesi del 2023.