The Good Doctor 5 su Rai 2 dal 21 aprile 2023: trama e anticipazioni episodi della quinta stagione

Ci siamo, manca poco all’avvio della nuova, emozionante stagione di The Good Doctor! In onda su Rai 2 la quinta stagione dell’amata e seguita serie tv americana, il tanto atteso ritorno è previsto per venerdì prossimo, il 21 aprile, quando gli affezionati telespettatori potranno finalmente tornare ad appassionarsi alle vicissitudini del dottor Shaun. Ma cosa vedremo nei primissimi episodi della serie? Ecco qualche anticipazione, attenzione agli spoiler!

Trama dei primi episodi della quinta stagione di The Good Doctor 5

Tutto pronto per il nuovo appuntamento, quello che tutti stavano aspettando, con la quinta stagione di The Good Doctor! L’amara serie tv americana andrà in onda su Rai 2 il prossimo 21 aprile in prima serata, quindi a partire dalle 21.20. A distanza di pochi giorni della messa in onda, ecco che sono già trapelate le prime indiscrezioni sugli episodi che si intitolano, rispettivamente, “Dopo la festa” e “Cambio di prospettiva”. Nel primo episodio Shaun – interpretato da Freddie Highmore – è reduce dal matrimonio con Lea, che è andato molto bene. Gli invitati stanno per lasciare la cerimonia quando Andrews riceve una telefonata da parte di Lim che è ridotto in fin di vita per via di una brutale aggressione.

Il secondo episodio

La seconda puntata di The Good Doctor 5 si intitola: “Cambio di prospettiva” ed andrà in onda intorno alle 22.10. Nel secondo episodio Shaun non riesce a sentirsi in colpa per quanto accaduto a Lim e successivamente, un confronto piuttosto acceso con la specializzanda Danica la spinge a riflettere. Insomma, come si evince da quanto finora detto, anche in questa edizione i colpi di scena e le sorprese – che terranno i telespettatori incollati allo schermo – non mancheranno.

Le puntate di The Good Doctor 5

Ma quante sono le puntate dell’amata e seguita serie The Good Doctor che è arrivata alla sua quinta stagione? Complessivamente, sono 22 i nuovi episodi del telefilm che vede protagonista l’attore Freddie Highmore e faranno compagnia al pubblico su Rai 2 tutti i venerdì fino al prossimo 30 giugno. Il prossimo episodio della serie andrà in onda il 28 aprile.