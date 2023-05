The Good Doctor 6, anticipazioni 17 maggio 2023: trama episodi stasera su Rai 2

Andrà in onda anche questa sera su Rai 2 la nuova puntata dell’amata serie The Good Doctor 6 e, come sempre, sono numerosi i telespettatori che non vedono l’ora di seguire le vicissitudini del dottor Shaun Murphy. Una bella novità per il pubblico a casa che adesso potrà contare su un doppio appuntamento. Infatti, il medical drama oltre al canonico venerdì, adesso verrà trasmesso anche di mercoledì! Ma cosa vedremo nella puntata di questa sera?

La trama delle puntate di The Good Doctor 6 in onda stasera su Rai 2

Se l’appuntamento è raddoppiato, – non più soltanto il venerdì ma adesso anche il mercoledì – resta invece invariato l’orario di messa in onda della serie previsto, come sempre, su Rai 2 alle 21.20. Ecco qualche piccolo anticipazione sugli emozionanti episodi in onda stasera. Il primo si intitola “A pezzi”, il dottor Shaun si deve occupare di un caso molto delicato. Teddy è un uomo in sovrappeso, affetto da bulimia che per compiacere il fratello prepotente si induce il vomito e questo gli provoca una pericolosa aritmia. Il rapporto tra i due fratello è, dunque, compromesso ma il dottor Perez riesce a ristabilire un prezioso equilibrio. Non mancano poi le romantiche questione che nascono all’interno dell’ospedale: Lea dice a Shaun di essere incinta e la Lim accetta di sottoporsi ad un delicato intervento. Poco prima di entrare in sala operatoria Clay le propone di sposarlo.

Il secondo episodio

L’episodio successivo si intitola: “Silenzioso e rumoroso” e vede protagonisti i medici dell’ospedale che cercano di curare Drew, un ragazzo 17enne che a seguito di numerose operazioni, è in attesa di un trapianto di intestino. Perez viene poi riammesso in ospedale e sotto la supervisione di Shaun e Jordan decide di ricoverare sua moglie per sottoporla a degli esami e tenere sotto controllo la gravidanza. Lea è ricoverata nella stessa stanza di quando perse la figlia e per lei è faticoso sottostare alle rigide regole del marito ma, fortunatamente, ci sono gli amici.