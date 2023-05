Quando finisce La Vita in Diretta? Data ultima puntata a giugno

La stagione di “La Vita in Diretta” è ormai al termina, con le tantissime storie che ha raccontato quest’anno durante i pomeriggi su Rai 1. La fine della trasmissione, condotta da Alberto Matano, è prevista per la giornata di venerdì 30 giugno. Un modo per accompagnare i telespettatori alle vacanze estive, con il programma che si prenderà qualche mese di pausa per poi tornare nella stagione autunnale con nuove avvincenti storie da raccontare.

“La vita in Diretta” si conclude a fine giugno

La trasmissione di Alberto Matano, all’interno del palinsesto Rai, non sarà l’unica ad andare in vacanza in prossimità del periodo estivo. Nello stesso giorno del 30 giugno, infatti, chiuderà anche la trasmissione “Oggi è un altro giorno”. In questo caso, però, potrebbe rivelarsi una chiusura definitiva del programma, con la conduttrice Serena Bortone che potrebbe essere spostata in un altro programma: le voci di corridoio a viale Mazzini, dopo il cambio di AD, vorrebbero un suo ritorno a Rai Tre.

Altri programmi che chiuderanno per l’estate

Ma non saranno gli unici programmi a chiudere per andare in vacanza. La mattina, infatti, il palinsesto di Rai Uno verrà stravolto, con la chiusura di “Uno Mattina” e “Storie Italiane”. Secondo i calendari, la loro ultima puntata avverrà nella giornata di venerdì 16 giugno 2023. Nello stesso giorno, inoltre, chiuderà anche “E’ sempre Mezzogiorno” con Antonella Clerici. Un programma, anche questo, che potrebbe non essere rinnovato, ma questa volta per promuovere la conduttrice a un programma più forte, magari in prima serata. Il 18 giugno concluderà anche “L’eredità”, che quasi sicuramente dirà addio a Flavio Insinna: per il mese di gennaio 2024, il timone del gioco nel preserale potrebbe essere preso dal conduttore e doppiatore Pino Insegno (ex Premiata Ditta). Ai titoli di coda anche “Affari tuoi”, con l’ultima puntata programmata per il 3 giugno: difficile la riconferma di Amadeus alla conduzione.