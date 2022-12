Perché oggi e domani la Vita in Diretta non va in onda? Ecco quando torna Alberto Matano in tv

La vita in diretta nella giornata di oggi non andrà in onda. Di fatto, il fortunatissimo programma talk condotto da Alberto Matano si fermerà nelle programmazioni previste dalla Rai, e questo sia per la giornata di oggi, 22 dicembre 2022, sia per la giornata di domani, venerdì 23 dicembre 2022. Un gran fermento, e un continuo susseguirsi di cambiamenti, modifiche e rivoluzioni nel palinsesto, all’indomani anche dei Mondiali 2022, che già ci avevano in parte abituati all’idea. Sono tanti, dicevamo, gli stravolgimenti di questi giorni, e tra i cambiamenti previsti ci sono anche quelli per il programmo di Matano, come anticipato. Ma cosa ci sarà al suo posto in questi due giorni?

La Vita in Diretta non va in onda? Ecco perché

Le comunicazioni ufficiali sul cambio di programma, sembrano far capire che al suo posto ci sarà Lo Zecchino d’Oro, la famosa gara di canzoni per bambini giunta alla sua 65° edizione e che vedrà alla testa della conduzione per queste due prime puntate, Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Poi, la grande finale, che è già prevista per il pomeriggio della Vigilia di Natale: durante questa importante occasione, però, il padrone di casa sarà il mitico Carlo Conti, che prenderà le redini del programma tv, nonché la direzione artistica del format. Nel dettaglio, per le puntate di oggi e domani, verrano ascoltate 7 canzoni ogni giorno, sabato invece tutti e 14 i brani e sarà poi proclamato il vincitore.

Il palinsesto Rai: cambiamenti

Dunque, ricapitolando, sia per la giornata di oggi che per quella di domani, Alberto Matano non si presenterà come di consueto, e il doppio appuntamento saltato andrà in onda direttamente a partire dalla settimana prossima. Come anticipato, verrà lasciato spazio al format tanto amato dello Zecchino d’oro. La Vita in Diretta tornerà regolarmente a partire dal 26 dicembre 2022.