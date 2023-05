Alberto Matano: chi è, età, carriera, chi è il marito Riccardo, nozze e Instagram

Tutto pronto per un nuovo e imperdibile appuntamento con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra gli ospiti di oggi anche Alberto Matano, amico della padrona di casa e che recentemente è convolato a nozze con il suo Riccardo. Oggi commenterà, assieme ad altri ospiti, l’incoronazione di Re Carlo III che sta facendo parlare tutto il mondo. Siete pronti? Ecco tutto quello che sappiamo sul giornalista e commentatore televisivo!

Chi è Alberto Matano: età e carriera

Alberto Matano è nato a Catanzaro il 9 settembre 1972. Negli anni dell’università ha cominciato a scrivere sul quotidiano Avvenire, poi, dopo la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio. Nel 1996 ha superato la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. La carriera televisiva è cominciata nel 1998 all’Agenzia Ansa nella redazione di Bloomberg Tv. Diventa giornalista professionista nel 1999. Nel 2007 Gianni Riotta lo ha chiamato al TG1 e dal 2010 al 2020 ha condotto l’edizione delle 20. Ha condotto molte edizioni straordinarie ed è anche stato l’autore e il conduttore di Sono innocente, docufiction che racconta le storie di persone arrestate ingiustamente.

La vita in diretta

Dal 9 settembre 2020 è alla conduzione del rotocalco pomeridiano di Rai 1 La vita in diretta, inizialmente in coppia con Lorella Cuccarini. Prima dell’ultima puntata di quella stagione, però, quando Lorella ha saputo di non essere stata riconfermata per l’anno successivo, la showgirl in una lettera alla redazione, senza riferimenti espliciti, ha sostenuto di essere stata vittima di maschilismo da una parte di un collega. Dopo lo ‘scandalo’ Matano è ancora alla conduzione della trasmissione, che tiene compagnia al pubblico ogni giorno, fino al venerdì.

Vita privata: il marito Riccardo e il matrimonio

Alberto Matano nel 2022, in un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato di avere un compagno e di avere intenzione di sposarsi. Dalle parole, poi, è passato ai fatti: l’11 giugno scorso, infatti, il giornalista e il suo Riccardo sono convolati a nozze. Riccardo Mannino è un avvocato cassazionista ed ha 55 anni, sei in più del conduttore de La Vita in Diretta. Ecco un dolce scatto del grande giorno:

Le curiosità e Instagram

Alberto Matano ha un profilo Instagram e con l’account @albertomatano vanta oltre 220 mila followers. Ecco alcune curiosità su di lui: