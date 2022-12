Oggi è un altro giorno e La vita in diretta vanno in onda lunedì 5 dicembre? Come cambiano i palinsesti per i Mondiali

Palinsesti scombussolati, cambi dell’ultima ora, programma spostati o accorciati. Sembra non esserci davvero pace per la programmazione Rai continuamente soggetta a modifiche a causa dei Mondiali “fuori stagione” in Qatar (ma non solo). Anche oggi, lunedì 5 dicembre 2022, saranno diversi i cambiamenti rispetto ai palinsesti originali. Non solo. L’intera settimana, specie nel pomeriggio, subirà modifiche. Ecco quali.

Oggi è un altro giorno va in onda oggi? La programmazione della settimana dal 5 al 9 dicembre

Partiamo dal salotto pomeridiano di Serena Bortone in onda – almeno da programmazione – tutti i giorni a partire dalle ore 14.00. Oggi però l’orario subirà delle modifiche. Se da un lato Oggi è un altro giorno inizierà regolarmente la durata sarà inferiore: oggi e domani infatti (5 e 6 dicembre) la puntata si fermerà in anticipo, ovvero alle 15.30. Mercoledì 7 dicembre invece, guardando i palinsesti resi noti dal settimanale DiPiùTV, Serena Bortone resterà in studio fino alle 16.00 per poi lasciare spazio a Oggi è un altro giorno Collection (una sorta di “il meglio di..”) dato che Il paradiso delle signore, questo sì stoppato dal Mondiale, tornerà prossimamente. Chiudiamo con giovedì 8 dicembre 2022 e venerdì 9: il giorno di Festa “Oggi è un altro giorno” terminerà alle 15.45 mentre l’indomani alle 15.30.

Riassumendo, salvo nuovi cambiamenti, questa sarà la programmazione settimanale di Serena Bortone:

Lunedì 5: 14.00-15.30

Martedì 6: 14.00-15.30

Mercoledì 7: 14.00-16.00

Giovedì 8: 14.00-15.45

Venerdì 9: 14-15.30

La vita in diretta andrà in onda oggi? Cosa sappiamo

In pausa invece la Vita in Diretta che, come annunciato dal conduttore Matano, tornerà mercoledì 7 dicembre anche se con una puntata più breve che terminerà alle 17.45. Giovedì la trasmissione inizierà invece alle 16.30 dopo l’omaggio del Papa alla Madonna dell’Immacolata che seguirà Oggi è un altro giorno. Venerdì il ritorno all’appuntamento “classico” per la Vita in diretta.