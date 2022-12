Con l’aiuto del cielo, anticipazioni terza puntata: trama episodi di martedì 6 dicembre 2022

‘Con l’aiuto del cielo’ è la nuova fiction di Canale 5 che andrà in onda stasera 6 dicembre in prima serata. Si tratta della terza puntata che vede due personaggi opposti costretti a collaborare: una poliziotta atea e un seminarista. I due sono davvero agli antipodi, lei una donna pratica risoluta, lui un teorico. Eppure indagini e misteri aiuteranno i due a trovare la chiave per un’intesa che li porterà a risolvere casi complessi.

Trama della fiction

Eli è una donna concentrata sul lavoro e sul suo impegno di crescere le sue tre sorelle. L’attrice, Sabrina Ouzani, seppure tanto giovane è stata candidata al premio Cèsar, mentre il coprotagonista Frate Clement, Mathieu Spinosi, per quanto interpreti un personaggio astratto, preso più dai libri che dalla vita, vanta già partecipazioni a film impegnati come il biopic Simone Veil – Le voyage du siècle. Anche se Spinosi, figlio di un direttore d’orchestra belga, sembrava destinato a seguire del padre, dedicandosi alla musica e in particolare al violino, ha poi dirottato le sue qualità verso un altro tipo di arte.

Nella puntata di stasera Elli scopre che la vittima aveva avuto una relazione e varie discussioni con un suo ex assistente e professore di Maryam, David. Quando il professore diventa un sospettato Maryam confessa di avere una relazione con lui, ma con l’aiuto di Clement, Elli scopre che David e’ innocente e che dietro c’e’ una storia che ha radici nel passato. Intanto Elli si trova a fare i conti con problemi strutturali nella casa in cui vive e pensa di vendere quella che è la casa di famiglia.

Quante puntate sono, dove e a che ora vanno in onda

Sono 6 le puntate previste, ciascuna di 90 minuti, e ne andrà in onda una a settimana, l’ultima infatti è programmata per il 27 dicembre. L’appuntamento di stasera è per le 21 e 25 su Canale 5.

Il cast è composto dai due personaggi principali Elli Taleb (Sabrina Puazani) e Frate Clement (Mathieu Spinosi), ma anche da: Frank Gallois (Jerome Robart), Mathias (Christian Rauth), Maryam (Siham Falhoune) e Noemie (Kelia Millera).