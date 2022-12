Concerto Achille Lauro a Roma nel 2023: ecco quando, date, prezzi biglietti

A distanza di sole 24 ore dall’annuncio degli esclusivi eventi a teatro Achille Lauro Unplugged i live raddoppiano. Le occasioni per ascoltare la performance di Achille Lauro in una nuova versione intima ed essenziale nel 2023 diventano quindi quattro: il 22 e il 26 gennaio (nuova data) all’Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Santa Cecilia e il 24 e il 25 gennaio (nuova data) al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Il concerto di Achille Lauro a Roma

L’artista porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi, tra cui l’ultimo singolo Che sarà (Elektra Records / Warner Music Italy) una ballad intima che segna il ritorno di Achille Lauro in una nuova veste essenziale e introspettiva come si evince nel videoclip fuori su youtube girato per intero nella città eterna tra l’Ara Pacis e le iconiche vie del centro storico. I biglietti delle due nuove date di Roma e Milano saranno disponibili dalle ore 16.00 di oggi su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends & Partners

Achille Lauro – C’est la vie

Achille Lauro è il protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky Tg24. Ospite del vicedirettore Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, il cantante si racconta in Achille Lauro – C’est la vie, in onda stasera alle 21 su Sky Tg24 e sempre disponibile on demand. Un nuovo singolo appena uscito e nel prossimo futuro tantissimi progetti, tutti diversi. Nel recente passato: un elenco di successi, le partecipazioni a Sanremo, l’amore per l’arte, l’infanzia difficile e la scommessa (vinta) su sé stesso.

Che sarà è il titolo del suo nuovo brano. «Questo nuovo pezzo – ha spiegato il cantante – è sicuramente una ripartenza importante. Parla dell’incertezza del futuro e anche di una consapevolezza nell’accettare la vita». Tra i progetti in cantiere quattro live unplugged, annunciati e raddoppiati in sole 24 ore, a Roma il 22 e 26 gennaio all’Auditorium Parco della Musica e a Milano il 24 e 25 gennaio al Teatro degli Arcimboldi.

Ma sono tantissimi i temi toccati nella chiacchierata: l’artista parte dall’infanzia, vissuta a Roma con la famiglia prima dei 12 anni, poi per diversi motivi lui e i fratello furono allontanati per andare a finire in una sorta di comune. Quindi, le prime collaborazioni importanti con Marracash e Dj Shablo, seguite dalle contaminazioni musicali, a cominciare dal rap. E ancora, la svolta con Thoiry, il successo di Rolls Royce, il suo universo creativo al Festival di Sanremo, la collaborazione con Gucci, le opere d’arte in Nft, il metaverso ma anche il progetto nelle scuole che partirà a breve.