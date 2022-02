Concerto Blanco al Rock in Roma 2022: data, orario e biglietti

Roma. Blanco, il freschissimo vincitore dell’edizione di Sanremo 2002, che ha partecipato insieme a Mahmood, ha già annunciato le nuove date del suo tour che partita proprio questa estate. Ovviamente, c’era da aspettarselo, per i concerti nella Capitale di aprile i biglietti sono andati a ruba. Ma niente paura, Blanco ha dichiarato che suonerà anche in estate, e sempre nella magica Roma, precisamente il 28 luglio 2022. Suonerà in occasione del festival Rock in Roma. Anche i questo caso, ovviamente, i biglietti avranno vita breve.

Blanco a Rock in Roma

L’evento estivo Rock in Roma è ampiamente noto e si svolge prevalentemente, come da tradizione, all’ippodromo delle Capannelle sull’Appia Nuova, zona sud est della Capitale. Si pensi che nell’arena più grande possono assistere agli spettacoli circa 30mila persone. La sede è a Capannelle dal 2009 e anche quest’anno si svolgerà qui, con il nostro ospite d’eccezione.