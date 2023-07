Concerto Blanco Stadio Olimpico di Roma: la scaletta di stasera

Ci siamo, manca davvero poco all’attesissimo concerto di Blanco allo Stadio Olimpico di Roma! Fan in fibrillazione e che non vedono l’ora di cantare i singoli del proprio beniamino che – tra nuove uscite e pezzi classici del proprio repertorio – non mancherà certamente di regalare loro incredibili e magiche emozioni. Quello raggiunto da Blanco è un risultato di grande prestigio, soprattutto se si tiene in considerazione la giovane età del ragazzo, che ha appena vent’anni.

Concerto Blanco allo Stadio Olimpico il 4 luglio 2023: biglietti e scaletta canzoni

Il concerto di Blanco questa sera allo Stadio Olimpico

Nonostante la giovane età, l’artista bresciano continua a collezionare un successo dopo l’altro. Infatti, dopo le 35 date sold out del 2022, Blanco per questa estate si è concesso solamente due nuovi appuntamenti dal vivo, a sostegno del suo nuovo album Innamorato. Le date da segnare in agenda sono, per l’appunto, quella che avrà luogo questa sera all’Olimpico e quella che invece il prossimo 20 luglio andrà in scena allo stadio San Siro di Milano.

Degli appuntamenti davvero da non perdere dove le emozioni in musica non mancheranno. Rispetto, invece, alla presenza di ospiti, non sappiamo se sul palco il giovane sarà raggiunto da qualche nota personalità ma sicuramente non mancherà di deliziare i propri fan con alcuni dei pezzi che lo hanno reso celebre come ad esempio Blu Celeste ma anche con il nuovo singolo, tutto da ascoltare, Innamorato, che dà anche il nome al suo ultimo album certificato Disco di Platino.

Il commento dell’artista

“Per me è molto importante pormi sempre nuove sfide e cercare di alzare costantemente il livello. La prima delle due tappe sarà Roma, una città che per me è una seconda casa e che porto nel cuore per tantissime cose: famiglia, bellezza, calcio. Sto lavorando duramente per poter offrire uno spettacolo che possa essere magico, curato sotto ogni dettaglio per lasciare qualcosa a chi viene ad ascoltarmi. Ci saranno diverse sorprese, sotto tanti punti di vista. Solo quando mi esibisco davanti alle persone riesco ad essere completamente sincero con me stesso e con gli altri e con questo live così speciale voglio donarmi al 100%.” , queste le parole del giovane cantante.

La scaletta

Al momento, l’ufficialità della scaletta che l’artista presenterà nel live non c’è ma senz’altro, ampio spazio sarà dato alle canzoni di entrambi i suoi album, oltre ai vari singoli e alle collaborazioni da lui effettuate. A seguire, la scaletta presentata nei concerti del 2022 che, ovviamente, sarà arricchita con i nuovi brani:

Mezz’ora di sole

Paraocchi

Figli di putta*a

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Notti in bianco

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra

Brividi