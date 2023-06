Concerto Coldplay 2023 a Napoli e Milano: scaletta canzoni e ospiti

I Coldplay tornano in Italia, con due concerti attesissimi e sold out a Napoli e Milano. La band britannica è tra più famose e amate in tutto il mondo, con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera costellata di successi. Quest’anno i titani del pop-rock tornano in Italia dopo sei anni di assenza con il loro Music of the Spheres World Tour, una serie di concerti che celebra il loro nono album in studio, uscito nell’ottobre 2021. Un disco che esplora il tema dell’universo e della musica come linguaggio universale, con influenze cosmiche e collaborazioni stellari, come quella con i BTS nel brano My Universe. I Coldplay si esibiranno in sei date nel nostro paese, dal 21 al 29 giugno 2023, tra Napoli e Milano. Sarà un’occasione imperdibile per assistere a uno spettacolo grandioso, tra luci, colori, effetti speciali e tanta buona musica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui concerti dei Coldplay in Italia, tra scaletta, recensioni, ospiti e artisti d’apertura.

Concerto Coldplay 2023: ospiti e artisti d’apertura dei concerti

Per i concerti italiani dei Coldplay sono previsti due artisti d’apertura: la cantautrice britannica Celeste e il duo pop-rock statunitense Twenty One Pilots. Celeste è una delle voci più interessanti della scena musicale contemporanea, vincitrice del Brit Award come artista rivelazione del 2020 e autrice di brani soulful come Stop This Flame e Strange. Twenty One Pilots sono invece una band molto popolare tra i giovani, grazie al loro stile eclettico che mescola rock, rap, reggae ed elettronica. Tra i loro successi ci sono Heathens, Stressed Out e Ride.

Per quanto riguarda gli ospiti speciali che potrebbero salire sul palco con i Coldplay, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si può ipotizzare che ci siano delle possibilità di vedere i BTS, con cui i Coldplay hanno collaborato nel singolo My Universe. I BTS sono infatti in tour in Europa nello stesso periodo dei Coldplay, e potrebbero approfittare di una data libera per raggiungere i loro amici britannici. Altre possibili sorprese potrebbero essere Selena Gomez, che ha duettato con i Coldplay nel brano Let Somebody Go, o Dua Lipa, che ha partecipato al Global Citizen Live con i Coldplay a New York. Non c’è nulla di certo per cui, a tutti i fan della band, non rimane che l’effetto sorpresa!

Scaletta canzoni dei concerti dei Coldplay

La scaletta dei concerti dei Coldplay è ancora top secret, ma possiamo immaginare che includerà i brani più famosi della band, come Viva La Vida, Yellow, The Scientist, Clocks, Paradise, Fix You e A Sky Full of Stars, oltre alle canzoni del nuovo album Music of the Spheres, come Higher Power, My Universe, Coloratura e Human Heart. Inoltre, i Coldplay sono noti per inserire delle sorprese nella loro setlist, come cover di altri artisti o omaggi al pubblico locale. Per esempio, nel concerto di Cardiff hanno suonato una versione acustica di Delilah di Tom Jones, mentre a Barcellona hanno dedicato una canzone in catalano. Chissà cosa ci riserveranno a Napoli e Milano!

Recensioni dei concerti precedenti dei Coldplay

Le recensioni dei concerti precedenti dei Coldplay sono entusiastiche e unanimi nel definire lo show dei Coldplay come uno dei migliori al mondo. «Pensi di aver visto abbastanza dei grandi concerti di musica dal vivo e poi arrivano i Coldplay», trabocca di entusiasmo la recensione post Cardiff di WalesOnline. «Una festa dei sensi», esultava il Manchester Evening News dopo una delle quattro esibizioni nella città inglese. «I Coldplay hanno perfezionato la migliore versione di se stessi al punto da diventare imbattibili nell’ambito del pop da stadio», le impressioni del quotidiano catalano Ara dopo i precedenti concerti a Barcellona. I preamboli sono inequivocabili: i Coldplay stanno per servire anche in Italia il loro meglio!

Un concerto atteso

I concerti dei Coldplay in Italia sono tra gli eventi musicali più attesi del 2023, e promettono di essere indimenticabili. Se siete tra i fortunati che hanno già il biglietto in mano, preparatevi a vivere un’esperienza unica, tra emozioni, divertimento e magia. Se invece non avete ancora trovato il vostro posto, non perdete la speranza: potrebbero esserci delle nuove disponibilità o delle date aggiuntive. Nel frattempo, potete ascoltare il nuovo album dei Coldplay, Music of the Spheres, e sognare di essere tra le stelle con loro!