Concerto di Capodanno a Vienna, come vederlo in diretta: il programma

Concerto di Capodanno a Vienna, torna il tradizionale appuntamento con la musica classica: dove vedere in diretta la manifestazione.

Torna l’appuntamento con la musica classica. Il tradizionale concerto di Capodanno in diretta da Vienna è sempre un appuntamento molto atteso, sia per la tradizione che rappresenta ma anche per l’evoluzione della morale ed etica legata al costume e alla società contemporanea. La manifestazione è un trionfo del buon gusto e dell’eleganza che muta come le tendenze che accompagnano gli anni all’interno dell’evoluzione sociale, culturale e politica.

A Vienna, precisamente all’interno della sala dorata del Musikverein, è sempre un susseguirsi di suggestioni dovute non solo al repertorio proposto dall’orchestra sinfonica. Un vero e proprio elogio alla classicità con rigore e rispetto, ma anche profonda avanguardia per quel che riguarda l’evoluzione dei rapporti socioculturali che vanno a definirsi lungo la platea finendo al loggione più alto. A suonare, quest’anno, sarà l’orchestra dei Wiener Filarmoniken magistralmente diretta dal Maestro Franz Welser-Möst.

Concerto di Capodanno a Vienna, come vederlo in Italia: tutti i canali in esclusiva

Direttore d’orchestra austriaco. I componimenti saranno pressoché gli stessi di sempre: si passerà da Strauss a Radetski con un confronto di epoche ed emozioni che scandiranno ogni esecuzione fino alla conclusione di un evento più unico che raro. La manifestazione sarà in diretta su Raidue alle 13.30 e in prima serata – alle 21.15 – su Rai5. La replica è disponibile anche su RaiPlay.

L’apertura allo streaming rappresenta un’evoluzione tutt’altro che di poco conto rispetto al tradizionale cerimoniere che imponeva – fino a poco tempo fa – l’avvento di un numero ristretto di emittenti. Selezione che, anche grazie alla modifica dell’offerta di trasmissione, si è inevitabilmente allargata con una maggiore qualità di scelta e differenti collocazioni. Il filo rosso che lega Austria e Italia è ben saldo anche grazie alla musica e le emozioni che certe manifestazioni suscitano.