Concerto Diodato all’Auditorium Parco della Musica giovedì 27 luglio 2023: la scaletta

Fan in fibrillazione per il concerto di Diodato a Roma. Dopo un periodo di costruttivo e creativo silenzio nel quale, infatti, il cantautore tarantino si è dedicato alla scrittura del suo ultimo album di inediti: “Così speciale”, Diodato è pronto a tornare sul palcoscenico! Tante le tappe in programma e tra di esse non poteva certo mancare un evento nella Città Eterna, durante il quale l’artista non mancherà di regalare tante emozioni ai propri fan, che – dal canto loro – sono pronti per cantare all’unisono le sue canzoni! Ma quando ci sarà il concerto? Ed ancora, quale la scaletta dei pezzi eseguiti?

Il concerto di Diodato a Roma

“Così speciale Summer Tour” questo il nome del tour che Diodato sta portando in giro per la penisola. Come dicevamo, tante le serate che lo vedono protagonista, pronto ad emozionare i propri beniamini che non vedono l’ora di acclamarlo, nonché di cantare insieme le canzoni che l’hanno reso così celebre e amato. Tante le tappe da nord a sud della Penisola e per i fan romani l’appuntamento da segnare in agenda è quello del prossimo 27 luglio. Il concerto di Diodato di terrà all‘Auditorium Parco della Musica, qui il sensibile artista avrà modo di deliziare i propri fan non soltanto con pezzi celebri del proprio repertorio ma anche con nuovi singoli tutti da scoprire e soprattutto da cantare!

La scaletta

A seguire la possibile scaletta dei brani eseguiti nel corso del concerto: