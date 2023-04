Concerto Eros Ramazzotti a Roma, una fan si sente male: lui scende dal palco e l’abbraccia

Roma. Un gesto di affetto che ha fatto subito il giro del web quello manifestato dal cantante Eros Ramazzotti nel corso del suo concerto tenutosi ieri nella Capitale, presso il Palazzo dello Sport. In questa circostanza, una fan si è sentita male ed il cantante ha interrotto lo spettacolo per soccorrerla. Nel bel mezzo dell’esibizione, Ramazzotti ha detto alla band di interrompere la musica, così da capire cosa stesse accadendo alla spettatrice che era in prima fila.

Concerto Eros Ramazzotti a Roma venerdì 7 aprile 2023: orario e scaletta canzoni

Il malore al concerto e il gesto affettuoso di Eros Ramazzotti

Ma facciamo un passo indietro. Ramazzotti si stava esibendo nel proprio concerto che si è tenuto ieri a Roma presso il Palazzo dello sport, evento che ha registrato il tutto esaurito, quando una sua beniamina, che era in prima fila, ha, improvvisamente, accusato un malore. Le persone che le erano vicino hanno immediatamente allertato il personale sanitario che è arrivato poco dopo. Tuttavia, l’accaduto non è sfuggito agli occhi del cantante il quale non ha esitato nel comunicare alla band di fermare la musica così da capire cosa stesse accadendo. Inoltre, una volta arrivati i soccorritori Ramazzotti si è rivolto loro con tono ironico dicendogli che se fossero arrivati anche solo dieci minuti dopo la spettatrice poteva già essere morta. Commento quest’ultimo che ha scatenato l’ilarità del pubblico e dei paramedici. Una volta sceso dal palco, il cantautore ha raggiunto la donna e l’ha dolcemente abbracciata. “Ma tu mi puoi stare qui in mezzo? Come stai?”, ha chiesto Ramazzotti alla fan la quale gli ha risposto: “Sono stata troppe ore in piedi. Ma dimmelo che ti faccio stare qua seduta” ha poi continuato il cantautore rassicurando la donna.

Allo spettacolo anche Totti e Noemi Bocchi

Al concerto di Eros Ramazzotti tenutosi ieri a Roma, c’erano anche Francesco Totti e Noemi Bocchi. Se quest’ultima è apparsa alquanta coinvolta dallo spettacolo, lo stesso non si può dire dell’ex capitano giallorosso che è invece apparso piuttosto distratto, preferendo concentrare le proprie attenzioni sul telefonino invece che sullo spettacolo. Dettaglio quest’ultimo che non è né passato inosservato agli utenti e né ha mancato di accendere delle polemiche.