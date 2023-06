Concerto Love Mi 2023 a Milano: ecco quando, artisti e scaletta ospiti

Manca davvero pochissimo, il conto alla rovescia si può attivare perché martedì 27 giugno a Milano, nella centrale Piazza Duomo, si terrà il concerto Love Mi 2023, l’evento gratuito e benefico che, sicuramente, sarà seguito da migliaia e migliaia di fan. Se ne parlava da tempo, ma ora la conferma c’è e Fedez, sui suoi canali social, ha svelato il cast di artisti e amici che saliranno con lui sul palco, per una serata all’insegna della musica e della spensieratezza. Una serata gratis, aperta a tutti. Siete pronti?

A che ora inizia il Concerto Love Mi 2023 a Milano e dove vederlo in tv

Il concerto gratuito organizzato dalla società di Fedez, in collaborazione col Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti, inizierà a partire dalle 18. E verrà trasmesso, in diretta, anche in televisione: l’evento, infatti, si potrà seguire, a partire dalle 18, su Mediaset Infinity e dalle 19 su Italia 1, in simulcast su Radio 1015. A presentare ci saranno Mariasole Pollio e Max Angioni, mentre nel backstage ci sarà Gabriele Vagnato. Tra interviste e racconti esclusivi dietro le quinte.

Chi sono gli artisti, scaletta

Come anticipato, è stato proprio Fedez su Instagram, dove è seguitissimo, a svelare gli artisti che saliranno con lui sul palco, nella centrale Piazza Duomo. Martedì 27 giugno ci saranno:

Achille Lauro

Andrea Damante

Anna

Annalisa

Articolo 31 con J-Ax

Ava

Bresh

Caneda

Capo Plaza

Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

Gemitaiz

gIANMARIA

Il Pagante

La Sad

Lazza

Luigi Strangis

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Matteo Paolillo

Miles

Rondodasosa

Speranza

Tananai

Tedua

Tony Effe

VillaBanks.

Al momento, l’ordine di uscita, la scaletta ufficiale, non è stato reso noto, quindi non ci resta che pazientare ancora un po’ per seguire l’evento.

Come aiutare l’associazione Andrea Tudisco

Il concerto è legato a una raccolta fondi: per aiuterà basterà chiamare il numero telefonico 45596, attivo fino al 2 luglio. Chi vuole, inoltre, potrà aiutare andando direttamente sul sito della Fondazione Fedez. Lo scopo, d’altra parte, resta uno: aiutare l’associazione Andrea Tudisco, quella che offre accoglienza e assistenza ospedaliera nei reparti specializzati di Roma a bambini che non riescono a curarsi altrove. E a famiglie che devono seguirli per stargli accanto.