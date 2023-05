Perché Fedez e Luis Sal hanno litigato? Cosa è successo: ‘Sono al limite’

Fedez è arrivato al limite, esplodendo alla premier di “The Ferragnez 2” riguardo alla presunta relazione omosessuale che terrebbe, in gran segreto, con lo streamer Luis Sal. Su una relazione amorosa tra i due ragazzi, ormai se ne parla da diversi mesi, con Fabrizio Corona che era arrivato a confermare come la coppia “omo” fosse divenuta l’oggetto della discordia tra Chiara Ferragni e suo marito.

Fedez non vuole più sentir parlare della sua presunta omosessualità

Il rapper non solo ha voluto chiudere le bocche sul suo presunto orientamento sessuale, ma ha voluto tenere segreto anche il motivo della rottura con Luis Sal. Infatti, oltre al presunto aspetto amoroso con il ragazzo, il cantautore conduceva con lui il programma di web tv “Muschio Selvaggio”. Un’interruzione dell’amicizia sospetta, specie perchè arrivata dopo le parole di Fabrizio Corona, che testimoniava la presunta infedeltà del cantante verso la Ferragni per dedicarsi appunto allo youtuber.

Il segreto di casa Ferragnez

Che si tratti dell’ennesimo caso montato ad arte dai Ferragnez, pare poco plausibile. Lo stesso Fedez si è sfogato su Instagram, dicendo: “Sono arrivato al limite, ma non posso parlarne… non per mia intenzione, sia chiaro. Sono ad un punto limite e ne avrei parlato prima così avrei evitato tutto questo scenario“. Una spiegazione criptica, che però non basta a chi segue le vicende di gossip attorno al rapper. Dopotutto Luis Sal si era dimostrato più di una spalla alla conduzione del rapper in “Muschio Selvaggio”, venendo addirittura ripreso in attimi di vita privata dello stesso cantante milanese.

Cosa si nasconde dietro il distacco da Luis Sal?

Partiamo con una constatazione: Luis Sal aveva accesso come pochi al rapporto con Fedez, superando per amicizia anche quello che fu il rapporto che legava il rapper a un altro ex amico, Fabio Rovazzi. Sal aveva accesso alla casa del cantante, compariva nei video coi figli, si poteva considerare quasi uno di famiglia all’interno dei Ferragnez e qualcosa anche più di un amico per l’ex giudice di X Factor.