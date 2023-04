Concerto Modà 2023 all’Auditorium Parco della Musica di Roma: scaletta canzoni

Fan in fibrillazione per il concerto dei Modà all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 23 aprile prossimo! Per festeggiare i vent’anni di carriera e dopo il concerto dello scorso 27 marzo, ecco che la band milanese di Kekko Silvestre torna ad esibirsi dal vivo nella Città Eterna, pronta per regalare ai fan tante emozioni, al suono dei loro più grandi successi.

Doppio concerto dei Modà all’Auditorium Parco della Musica

Mancano solamente pochi giorni al concerto di Modà all’Auditorium Parco della Musica e i fan non vedono l’ora di intonare insieme i pezzi che hanno segnato la storia della band! Tuttavia, quello del 23 aprile prossimo non sarà l’unica appuntamento a Roma con la band milanese che sarà possibile ammirare in concerto anche il prossimo 30 aprile e sempre in Viale Pietro de Coubertin 30. Una doppio appuntamento davvero imperdibile pronto a riscaldare i cuori e le voci dei fan. La band si esibirà dal vivo accompagnata da un’orchestra.

I successi

Una carriera costellata da successi quella dei Modà che con il tour avranno anche l’occasione di festeggiare i dieci anni di pubblicazione dell’album “Gioia”, album certificato 5 volte platino e che per la band ha segnata una tappa importante, preziosa, del proprio percorso artistico. Nove i dischi di platino ottenuti in venti anni di carriera, un disco di diamante, due dischi d’ora ed ancora, 15 singoli certificati platino e sei certificati oro nonché diversi “tutto esaurito” in palazzetti e stadi.

La scaletta

Di seguito la scaletta del concerto del 23 aprile prossimo: