Kekko Silvestre: chi è, età, carriera, canzoni, Modà, chi è la moglie, figlia, genitori, oggi, origini, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Kekko Silvestre, frontman dei Modà, che si racconterà a cuore aperto ai microfoni del salotto più famoso di canale 5. Parlerà della sua vita privata e della carriera musicale. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Kekko Silvestre: chi è, età, carriera, canzoni

Kekko Silvestre, all’anagrafe Francesco Silvestre, ha 45 anni e nasce a Milano il 17 febbraio del 1978 sotto il segno dell’Acquario. È un noto cantautore, produttore e frontman del gruppo musicale Modà. Kekko nasce a Milano, ma ha origini meridionali: suo padre è di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, ed è cugino di primo grado di Davide Silvestri, mentre la madre è calabrese. La passione per la musica lo travolge fin da piccolissimo, così inizia a studiare pianoforte a 5 anni, termina gli studi di musica classica a 13 anni e scrive le sue prime canzoni da adolescente. Poi crea la propria band, i Modà e con loro colleziona un successo dopo l’altro: partecipano a Sanremo e le loro canzoni fanno un pezzo di storia della musica italiana. Nel 2018, però, Kekko decide di prendere una pausa dalla musica per inseguire un altro suo sogno: quello di produrre un film, Cash, che dopo vari tentativi è diventato anche un libro edito da Mondadori.

Kekko Silvestre, chi è la moglie Laura: figlia, vita privata, fratello

Kekko Silvestre è fidanzato dal 1999 con una donna misteriosa di cui conosciamo solo il nome: Laura. Non si hanno informazioni in merito al suo cognome o alla sua vita. Sappiamo, però, che i due condividono la vita da oltre vent’anni e il 20 dicembre del 2011 dal loro amore è nata la figlia Gioia. Kekko ha un fratello di nome Simone ed è cucino del famoso attore Davide Silvestri.

Instagram dei Modà

Kekko non ha un profilo Instagram strettamente personale, ma usa quello dell’account ufficiale della sua band: @modaaufficiale, con cui vanta oltre 217 mila followers. Il gruppo ha segnato la storia della musica italiana con un’eccellente discografia: