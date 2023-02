Modà a Sanremo 2023: chi sono, età, carriera, canzoni, Instagram, testo, video e significato di Lasciami

I Modà saranno anche loro tra i partecipanti in gara per il Festival di Sanremo 2023 con il loro nuovo singolo, inedito, ”Lasciami”. “Il brano parla di quanto a volte le cose negative e difficili che ti accadono nella vita si possono trasformare in punti di forza, di rinascita. È una canzone che è come se l’avesse scritta una donna, ma l’ho scritta per questa figura negativa che è entrata nella mia vita, ma che poi l’ha cambiata rendendola migliore” – come loro stessi hanno dichiarato durante la presentazione del singolo. Una canzone, insomma, che promette bene e conta di fare un bel risultato durante il contest. Ma cerchiamo di scoprire più da vicino chi sono i Modà.

Mediaset contro Sanremo 2023, ecco i programmi che sfidano il Festival: quali sono e quando vanno in onda

Chi sono i Modà: la band milanese

Nonostante la lunga pausa presasi in questi ultimi tempi, i Modà sono riusciti a rimanere nel cuore del loro pubblico amato, che ora non vede l’ora di ascoltarli nuovamente, e in anteprima, sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023. Una band musicale attiva già da diversi anni capitanata da Kekko Silvestre e fondata nel 2022. Ancora oggi sono tutti molto amati e seguiti, e i loro successi ne sono la prova più concreta.

I componenti della band a Sanremo 2023

I Modà, come vi abbiamo già anticipato, sono nati ufficialmente come band nell’ormai lontano – ma non troppo – 2002 e attualmente il gruppo musicale è composto dai seguenti artisti:

Kekko Silvestre , voce e pianoforte;

, voce e pianoforte; Enrico Zapparoli , chitarra;

, chitarra; Diego Arrigoni, chitarra;

chitarra; Stefano Forcella , basso;

, basso; Claudio Dirani, batteria.

Il frontman e cantante, dunque, è Kekko Silvestre, che decide di fondare una band già nel 2000, due anni prima della loro nascita ufficiale. All’inizio, però, il gruppo si chiamava Pop Doc ed era formato da Tino Alberti, Enrico Palmosi e Paolo Bovi. Successivamente ci saranno dei cambi, come ad esempio Palmosi che decide di ritirarsi. Soltanto più tardi arriveranno Forcella e Signoretto, il quale rimarrà fino al 2007.

Il primo EP e l’inizio del successo

Il primo EP viene pubblicato l’anno successivo, nel 2003, all’interno c’erano solamente 6 brani. Ma tanto basta per iniziare a consacrarli al successo. Parallelamente si esibiscono in vari locali del nord fino a quando non vengono notati da un direttore artistico che li porta direttamente in un programma della Rai che si chiamava Con tutto il cure. Con la canzone Ti amo veramente decretano il loro successo.

Modà: i brani e gli album di successo

Dopo aver ottenuto un discreto successo con i primi brani dell’EP, ecco che i Modà, in seguito, pubblicano il loro primo album nel 2004. Da quel momento in poi, inizia la scalata verso le classifiche nazionali. Ecco gli album più famosi e di successo:

2004 – Ti amo veramente

2006 – Quello che non ti ho detto

2008 – Sala d’attesa

2011 – Viva i romantici

2013 – Gioia

2015 – Passione maledetta

2019 – Testa o croce

Lasciami a Sanremo 2023: testo, video e significato

Il brano porta la firma di Kekko Silvestri ed Enrico Kikko Palmosi. Come loro stessi hanno detto: ” “Il brano parla di quanto a volte le cose negative e difficili che ti accadono nella vita si possono trasformare in punti di forza, di rinascita”. Un brano che ha il sapore della riscossa e della rivincita.

**Testo e video ufficiali verranno pubblicati durante la nuova edizione del Festival di Sanremo 2023**

Instagram e social

Discreto successo anche sulle piattaforme social, come Instagram, dove la band vanta un seguito di ben 200.000 follower.

(Foto in copertina da modaufficiale – Instagram)