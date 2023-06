Concerto Negramaro 2023 alle Terme di Caracalla: scaletta canzoni

A gennaio avevano annunciato il loro tour estivo e ora, dopo tanti mesi, i fan possono attivare il conto alla rovescia perché i Negramaro sono entrati nel vivo dei loro concerti per festeggiare i 20 anni di carriera. E gireranno l’Italia, da nord a sud. Dopo la data zero, quella del 9 giugno, a Servigliano, nelle Marche, Giuliano Sangiorgi e la sua band sono pronti ad ‘approdare’ a Roma, alle terme di Caracalla: lì, sullo sfondo tra storia e magia, i Negramaro si esibiranno oggi, domani e venerdì 16 giugno. Con una certezza: lo spettacolo sarà assicurato.

Quali sono le canzoni del tour estivo dei Negramaro, la scaletta in ordine

La scaletta del tour è stata resa pubblica su Spotify, ecco quindi tutte le canzoni in ordine di uscita (salvo cambiamenti improvvisi, quindi è tutto da prendere con le pinze):

Fino all’imbrunire

La prima volta

Ti è mai successo?

Per uno come me

Meraviglioso

Nuvole e lenzuola

Quel posto che non c’è

Solo 3 minuti

Estate

L’Immenso

Sei

Amore che torni

Attenta

Via le mani dagli occhi

Diamanti

Contatto

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore.

Potrebbero esserci variazioni o, addirittura, bis!

Costo biglietti per il concerto alle Terme di Caracalla

I biglietti per il concerto dei Negramaro sono ancora disponibili. Per i ritardatari, per quelli che hanno preferito aspettare fino alla fine, anche per la prima serata alle terme di Caracalla, quella di stasera, su Ticketone sono disponibili i tagliandi. Ecco tutti i prezzi:

Settore A 89 euro

Settore B 79 euro

Settore C 69 euro

Settore D 59 euro

Settore E 39 euro.

Restano disponibili, almeno per ora, i biglietti anche per le date di mercoledì 14 e venerdì 16 giugno. Pronti a cantare con loro e a trascorrere una serata tutta all’insegna della bella musica e della spensieratezza? Sullo sfondo delle Terme di Caracalla, lì dove magia e storia si confondono. E lì dove i Negramaro saliranno presto sul palco.