Concerto Salmo a Roma martedì 29 novembre 2022: scaletta delle canzoni di stasera del ‘Flop Tour’

Il giorno tanto atteso dai fan, quelli fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti, è arrivato perché questa sera, martedì 29 novembre, Salmo, noto e amato rapper, salirà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma (meglio conosciuto come PalaLottomatica) e farà ballare e cantare tutti. Per una nuova tappa, anche questa sold out, del suo Flop Tour.

Il Flop Tour di Salmo a Roma

Salmo questa sera a Roma replicherà il successo già ottenuto a Firenze e a Bologna. E sarà sul palco con la band Le Carie, quella composta da Daniele Mungai (alla chitarra), Jacopo Volpe (alla batteria), Marco Azara (alla chitarra), Davide Pavanello (al basso) e Riccardo Puddu. Ci saranno momenti emozionanti, dj set e per la prima volta il rapper salirà sul palco e porterà live i brani tratti da Salmo Unplugged (Amazon Original), lo speciale uscito il 3 ottobre scorso su Amazon Music Italia.

Fedez e Salmo, dopo la lite il singolo ‘Viola’ insieme: testo, video e significato della canzone

La scaletta delle canzoni di stasera

Non possiamo dire con certezza quale sarà la scaletta di questa sera perché Salmo non smette mai di sorprendere. Però, probabilmente, salirà sul palco e canterà queste canzoni:

Mic Taser

Stai zitto

90 min

Daytona

Criminale

Ricchi e morti

Papparapà

Antipatico

Guida

L’alba

Flop

Perdonami

La prima volta

Russel Crowe

Yoko Ono

Hellvisback

Salmo

Disobey

DJ SET

Quali sono le prossime date

Un successo dopo l’altro per Salmo. Sold out anche le date di Bari e Milano: nel primo caso si esibirà il 2 dicembre al PalaFlorio, nel secondo il 12 dicembre al Medionalum Forum. A queste date, però, se ne sono aggiunte altre a marzo 2023: Salmo, quindi, tornerà a Milano il 20 marzo, poi sarà a Padova il 23 dello stesso mese e a Torino il 24. I biglietti saranno disponibili online dal 23 novembre, a partire dalle 17.