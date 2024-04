Concertone 1 maggio, chi sono i cantanti partecipanti? Big Mama annuncia i primi nomi

Annunciati i primi nomi del concerto del 1 maggio a Roma. In una diretta Big Mama, che condurrà l’evento insieme a Noemi ed Ermal Metà, ha comunicato chi salirà sul palco. Tra i partecipanti non mancheranno i big dell’ultimo Sanremo: vediamo quali.

E’ partito ufficialmente il countdown per uno degli eventi più attesi dell’anno. Il concerto del 1 maggio a Roma è ormai alle porte: se nei giorni scorsi sono stati resi noti i conduttori della kermesse, attesa c’era per conoscere il cast artistico, ovvero i nomi degli artisti che saliranno sul palco. Ebbene, proprio in questi minuti ci sono state novità.

Cantanti concertone 1 maggio: svelati i primi nomi

Sì perché Big Mama, scelta insieme a Noemi ed Ermal Meta per condurre la manifestazione, in una diretta social terminata poco fa ha fornito qualche anticipazione. Come prevedibile non sono mancati alcuni nomi direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo. Ad ogni modo ecco i primi cantanti annunciati.

Ci saranno allora intanto Achille Lauro, ma anche Dargen D’Amico, Colapesce e Dimartino il 1 maggio a Roma. Il concertone, che ricordiamo si trasferirà al Circo Massimo quest’anno abbandonando la storica location di Piazza San Giovanni (causa lavori), vedrà sul palco anche Piero Pelù, Rose Villain, Malika Ayane, Coez e Frah Quintale. Questi i primi nomi annunciati da Big Mama in una diretta social.

Dove vederlo in tv e in streaming: gli orari

L’appuntamento, in attesa di conoscere il cast artistico completo, è dunque per la prossima festa dei lavoratori, che quest’anno capita di mercoledì. Per chi non potrà essere presente ricordiamo che l’evento sarà trasmesso in tv e in diretta streaming. I riferimenti: Rai 3 e Rai Italia per quanto riguarda la copertura televisiva mentre in streaming l’evento sarà trasmesso sulla piattaforma RaiPlay. Il concertone del 1 maggio 2024 si potrà ascoltare inoltre su Rai Radio 2. La diretta inizierà a partire dalle ore 15.15 e proseguirà fino ad oltre la mezzanotte con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali. Non solo. Annunciata anche un’anteprima live condotta da Big Mama prevista per le 13.15.