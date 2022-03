Concorrenti Isola dei Famosi 2022, quanto guadagnano i naufragi vip: svelate le cifre

L’Isola dei Famosi, edizione 2022, sta finalmente per arrivare. L’appuntamento è per stasera, 21 marzo 2022. Su Canale 5 troveremo Ilary Blasi alla conduzione, con lei gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria mentre l’inviato speciale sarà Alvin. Tanti i naufraghi che arriveranno quest’anno sull’Isola, sfidandosi a coppie o da soli. Ma quanto guadagna ognuno di loro? Dipenderà ovviamente dalla notorietà dei concorrenti, ma le cifre si aggirano tra i 5mila e i 12mila euro., anche se al momento non ci sono fonti ufficiali. Scopriamo insieme qualche indiscrezione.

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi?

Sembrerebbe che i vari concorrenti prendano una cifra compresa tra 5mila e 12mila euro, inoltre abbiamo Ilary Blasi, la conduttrice, che prende 50mila euro a puntata.

Marco Melandi: 10mila euro

Elisa Isoadi: 15mila euro a settimana

Daniela Martani 12mila euro a settimana

Visconte Guglielmotti: 12mila euro a settimana

Leggi anche: Blind accetta la sfida dell’Isola dei Famosi: ‘So già cosa significa soffrire e fare la fame’