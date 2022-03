Blind accetta la sfida dell’Isola dei Famosi: ‘So già cosa significa soffrire e fare la fame’

Siamo pronti per un nuovo e incredibile appuntamento con l’Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5 che andrà in onda questa sera, 21 marzo 2022. Al fianco della bellissima bionda troveremo Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre Alvin sarà l’inviato. Tanti i concorrenti presenti a quest’edizione, tra loro anche Blind, giovane rapper approdato già a X Factor.

Blind Isola dei Famosi: sfida accettata

Blind, nome d’arte di Franco Rujan, si è fatto conoscere nel 2020 a X Factor. L’esperienza è stata davvero incredibile per il ragazzo, che ha commentato affermando di aver trovato tanti fan e tanto affetto. Quest’anno Il rapper diventerà un naufrago dell’Isola dei Famosi grazie a Francesco Facchinetti, il suo manager. Questo il commento di Blind a Vanity Fair: «Mi ha detto che si era aperta questa possibilità. Io sono una persona estremamente curiosa e ho subito risposto: “Io direi di sì”. Di sfide ne ho avute tante, nella mia vita. Ne ho vinte molte, con me stesso e con i miei problemi. Mi metto in gioco spesso. Ho pensato che, venendo dal nulla e dalle case popolari, so cosa significa fare la fame oppure soffrire. Quindi, perché no? Anche perché io sono un grande appassionato di reality: li ho sempre seguiti, dal primo all’ultimo».

“Io sono un cantante”

Il rapper sa già che si troverà in un contesto diverso rispetto a X Factor, si tratterà di un pubblico più adulto e vasto e, soprattutto, che segue show diversi da quelli della musica. Ma lui sa ciò che è e vuole continuare a essere: un cantante. E resterà tale anche dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi. Non solo: per certi punti di vista il giovane spera che questa opportunità risollevi un poco il suo morale: è infatti molto giù poiché, a causa della pandemia, ha dovuto saltare una data live.

