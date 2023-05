Confonde i biglietti aerei e si sfoga in lacrime su Instagram: Giorgia Soleri travolta dagli haters

L’influencer Giorgia Soleri e compagna del frontman dei Maneskin, Damiano David, è finita al centro di un polverone social. Tutto è partito con un post su Instagram dove la ragazza ha condiviso con i fan la disavventura che l’ha vista protagonista. Post che però non tutti hanno gradito e i commenti degli haters non si sono fatti attendere.

Il post di Giorgia Soleri finito al centro della polemica

Al centro del contendere, un post della Soleri dove la stessa ammetteva la propria confusione circa l’acquisto di alcuni biglietti aerei: “la faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa”, specificando poi come sia “riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza”. Infine, una domanda verso i fan: “Voi tutto bene?” Il tutto corredato da due sue foto. Ora, se quello della giovane voleva essere uno sfogo con i propri fan per renderli partecipi di una cosa che le è accaduta, non tutto il pubblico della rete ha apprezzato la cosa ed anzi, in molti si sono scagliati contro la Soleri.

I commenti

“Se vuoi ti faccio vedere la mia faccia dopo avere spalato fango, lavato e fatto il mondo per la mia terra tutta fango e acqua…vuoi? “questo uno dei commenti a cui ne fa seguito un altro: “Ah i grandi problemi della vita…E io che mi sbatto per una bolletta della luce di 400 euro”. Ed ancora: “Che problema c’è…Fatteli prendere dal tuo fidanzatooo…Tanto si soldi ce li ha”. E poi anche chi non riserva gli insulti: “La faccia di chi è meglio se sta zitta perché appena apre bocca spara una marea di s******e” senza senso”. Tuttavia, oltre all’odio social non sono mancati poi i commenti di apprezzamento verso la giovane con tanto di smile. Una vicenda, quella riguardante la Soleri, che comunque la si pensi si è mostrata divisiva.