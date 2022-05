Giorgia Soleri: chi è, età, vulvodinia, libro, malattia, Instagram della fidanzata di Damiano dei Maneskin

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, che si racconterà a cuore aperto.

Dagli studi alla battaglia di Giorgia Soleri per la legge sulla vulvodinia

Giorgia Soleri ha 26 anni, è originaria di Milano, ed è una modella e influencer. È sì nota per essere, ormai da cinque anni, la fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano, ma nell’ultimo periodo il suo nome è rimbalzato sulle pagine dei giornali perché la ragazza, da sempre, sta cercando di sensibilizzare i cittadini (e il Governo italiano) nei confronti di due malattie, l’endometriosi e la vulvodinia. Malattie di cui soffre anche lei.

Non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che il suo lavoro è legato all’agenzia di Roma, città dove vive, Deck Communiation.

La malattia

Giorgia Soleri proprio sui social, dove è seguitissima, ha raccontato di soffrire di vulvodinia, una malattia ginecologica caratterizzata da un dolore cronico alla vulva e ai tessuti. Forti bruciori, dolori, una patologia che viene diagnostica spesso con difficoltà in Italia. Lei nel 2021 si è operata di endometriosi, ma da quel giorno non si è certo fermata e sta continuando la sua battaglia per ottenere una legge, un riconoscimento. Insieme al fidanzato è scesa in piazza, davanti a Montecitorio, per un flashmob e ora la proposta per il riconoscimento di queste patologie è stata depositata alla Camera e al Senato.

Il libro

Recentemente la Soleri proprio sulla sua malattia ha scritto un libro ‘La signorina nessuno’, che in realtà è più una raccolta di poesie.

Instagram: Giorgia Soleri punta sui social

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @giorgiasoleri_ vanta oltre 600 mila followers.