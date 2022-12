Coppa Italia 2022-2023: calendario delle partite, ecco quando si gioca. Tutte le date

Dopo i Mondiali del Qatar torna per gli appassionati di calcio italiani l’appuntamento con la Coppa Italia 2022-2023. Gli ottavi di finale sono previsti dal 10 al 19 gennaio, poco dopo la ripresa del campionato di serie A. Un evento atteso che prevede partite ad eliminazione diretta, fatta eccezione per le due semifinali che avranno un mach di andata e uno di ritorno.

Grande l’attesa per il ritorno sui campi di calcio delle squadre della Serie A. Perché saranno queste ultime a scendere sul rettangolo di gioco per aggiudicarsi la 76esima Coppa Italia. Ma qual è il calendario? Dove è possibile seguire le partite in programma per gli ottavi di finali? Si potranno vedere in diretta e in streaming? Andiamo a rispondere a queste e ad altre domande…

Gli appuntamenti con la Coppa Italia

La competizione sportiva è iniziata il 30 luglio scorso con il primo turno preliminare nel corso del quale sono scese in campo le compagini della Serie B e C. La data della finale è già stata fissata e si disputerà il 24 maggio del 2023. Le tre squadre neopromosse in serie A insieme alle nove classificate tra le ultime hanno esordito nei trentaduesimi di finale, mentre tra il 18 e il 20 ottobre si sono disputati i dodicesimi di finale. Ora, dopo i Mondiali del Qatar e le feste natalizie, tutto riprenderà dagli ottavi di finale con un tabellone già definito. I quarti di finale si disputeranno tra il 31 gennaio e il 2 febbraio e le semifinali tra il 5 e il 26 aprile.

Ecco il calendario degli ottavi di finale:

Martedì 10 gennaio

Inter-Parma ore 21.00 (Canale 5)

Mercoledì 11 gennaio

Milan-Torino ore 21.00 (Canale 5)

Giovedì 12 gennaio

Fiorentina-Sampdoria ore 18.00 (Italia 1)

Roma-Genoa ore 21.00 (Canale 5)

Martedì 17 gennaio

Napoli-Cremonese ore 21.00 (Canale 5)

Giovedì 19 febbraio

Atalanta-Spezia ore 15.00 (Italia 1)

Lazio-Bologna ore 18.00 (Italia 1)

Juventus-Monza ore 21.00 (Canale 5)

Le partite in programma verranno trasmesse in diretta sulle reti Mediaset, potranno essere seguite anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play.