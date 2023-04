Corinne Clery, chi è il figlio: età, lavoro, oggi, rapporto, padre

La celebre Corinne Clery è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei famosi 2023! Sta per partire per una nuova e incredibile avventura all’insegna della sfida per la sopravvivenza. Riuscirà a cavarsela anche in condizioni critiche su una piccola isola in Honduras in mezzo all’Oceano? Lo scopriremo presto, intanto vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su suo figlio Alexandre e sul loro difficile rapporto. Infatti i due non si parlano da anni. Ecco cosa è successo davvero tra loro!

Il figlio di Corinne Clery

Corinne Clery ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta sin da piccolissima. Il primo matrimonio è stato decisamente prematuro e lei era ancora minorenne, infatti aveva solo 17 anni. Si è sposata nel 1967, sotto la spinta dai genitori, con l’attore e conduttore radiofonico francese Hubert Wayaffe. Dalla loro unione è nato Alexandre, l’unico figlio dell’attrice. Tra Corinne e il marito cose sono degenerate subito. Ha raccontato: “Non era cattivo, era fatto così, ma ho sofferto tantissimo”. Poi ha aggiunto:“Ero una ragazzina, a 18 è nato mio figlio. Ho sofferto tanto, ho dovuto lasciarlo per la salute del mio bambino, non se ne occupava. Mio figlio è stato male, eravamo sempre in ospedale. Io ho perso dieci chili ne pesavo solo 40, ma il mio ex era indifferente. Allora di notte, sono scappata”. Sembra che il figlio non abbia mai instaurato un rapporto con il padre, ma anche con la madre le cose sono sempre state molto difficili.

Chi è Alexandre Wayaffe: età, lavoro, oggi

Alexandre è l’unico figlio di Corinne e su di lui non si hanno molte informazioni. Ha circa 50 anni e non si è mai avvicinato al mondo dello spettacolo. La cosa certa è che lui e la madre non parlano più dal 2016 e ormai sono passati quasi 7 anni. Quali sono stati i motivi dell’allontanamento? Pare che Alexandre soffra di alcuni disturbi mentali che lo portano ad avere una personalità molto instabile e aggressiva. Sappiamo che Alexandre si era sposato, ma a causa dei suoi problemi è stato lasciato dall’ormai ex moglie. Tuttavia ha dato alla luce due figlie, di cui non si conoscono i nomi, ma sappiamo che hanno circa 20 e 18 anni. Corinne ha raccontato più volte che il figlio voleva controllarla e la ossessionava. Il punto di rottura definitivo è stato quando la madre si è trasferita in campagna.

Il rapporto tra Corinne e il figlio

Corinne e il figlio Alexandre non parlano da anni. Lei ha raccontato che i loro violenti litigi l’hanno portata ad avere attacchi di panico e a somatizzare tutto lo stress. Ha raccontato: “Mi si gonfiava improvvisamente la faccia e il collo e dovevo prendere il cortisone”. Dopo alcune liti, lei ha deciso di troncare definitivamente il rapporto e dopo pochissimi giorni è guarita, ha commentato: “Dopo una settimana non avevo più nulla, stavo bene”. I motivi non sono chiarissimi, pare che oltre alle patologie del figlio ci fossero anche questioni economiche in mezzo. Durante un’intervista ha commentato: “Questioni di case, di soldi. Non voglio parlarne”. Adesso è serena e non ha più avuto problemi di salute, continua a coltivare il rapporto con le nipoti che vivono in Francia.