Corrado Pesci, chi è il figlio di Virna Lisi e Franco Pesci: età, lavoro, figli, chi è la moglie Veronica

Avrebbe compiuto proprio oggi 86 anni Virna Lisi, la grande attrice italiana che nel 2014 ha perso la vita nel sonno, un mese dopo aver scoperto di avere un cancro. E oggi nel salotto di Serena Bortone su Rai 1 ci sarà il figlio Corrado, nato dall’amore con l’architetto Franco Pesci.

Chi è l’unico figlio di Virna Lisi

Virna Lisi è stata sposata per ben oltre 50 anni con Franco Pesci, un architetto. Un amore lungo, che è giunto al capolinea quando l’uomo, a 79 anni, nel 2013, è morto. I due erano convolati a nozze il 25 aprile del 1960 e da quell’amore è nato il figlio Corrado. Un rapporto unico, lontano dai riflettori, un amore genuino, che è stato separato dalla morte. E proprio oggi Corrado sarà ospite, ancora una volta, da Serena Bortone, per ricordare la mamma, che ha sempre messo al primo posto la famiglia, lasciando per qualche anno la sua carriera.

“Mamma ci teneva a trasmettere certi valori ed è per questo motivo che abbiamo fatto nascere una fondazione che porta il suo nome” – aveva raccontato Corrado, che oggi ha 60 anni (non sappiamo esattamente che lavoro fa, il padre era architetto ed ex dirigente della Roma Calcio), ai microfoni di Storie Italiane.

L’amore viscerale per la mamma

“Non è stato complicato essere suo figlio, è stato facile. Era amata da tutti. A scuola non lo capivo, poi crescendo è stato più facile. Mia mamma teneva molto al suo lavoro, era appassionata, lo riteneva importante visto che lei nasce molto povera. Da piccola era costretta a rubare le mele dai maiali per far mangiare i fratelli più piccoli durante il periodo della guerra” – aveva raccontato ai microfoni di Serena Bortone Corrado, che oggi è felice al fianco della moglie Veronica.

La nuora Veronica e il rapporto

Ed è stata proprio Veronica, da Serena Bortone, a parlare della suocera. E di quel primo incontro. “Quando l’ho conosciuto ero emozionata, la seguito in tv, quando me l’ha presentata non mi aveva preparato, ma forse è stato meglio così. Non mi sono trovata una diva, ho trovato una mamma, accogliente”. E dall’amore tra Veronica e Corrado sono nati ben tre figli, Federico, Franco e Riccardo.