Virna Lisi: carriera, film e serie tv, chi è il marito, figlio, come è morta e tomba

Torna l’appuntamento fisso e imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, nel salotto di Rai 1, si ricorderà Virna Lisi, l’indimenticabile e meravigliosa attrice che avrebbe compiuto 86 anni. E per l’occasione saranno in studio il figlio Corrado e l’attrice Isabella Ferrari.

Chi era Virna Lisi, tutti i suoi successi

Virna Lisi, nome d’arte di Virna Pieralisi, è nata ad Ancona l’8 novembre del 1936 ed è morta a Roma il 18 dicembre del 2014. Lei è stata una grande attrice italiana, scoperta dal cantante e attore Giacomo Rondindella, che le ha fatto conoscere il produttore cinematografico Antonio Ferrigno. Proprio con lui ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della moda. L’attrice, giovanissima, ha ottenuto molto successo con gli sceneggiati e al cinema, dove è stata protagonista di commedie all’italiana, tra cui:

Sua eccellenza si fermò a mangiare in cui ha affiancato Totò, Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi

Un militare e mezzo

Il giorno più corto

E ha recitato anche in molti spettacoli teatrali. Poi ha lavorato in film francesi e ha ottenuto apprezzamento anche in Francia. E poco dopo a Hollywood, dove è stata chiamata per lavorare. Il suo primo film americano è stato nel 1965 ed era la commedia Come uccidere vostra moglie di Richard Quine.

Premi e riconoscimenti per una carriera brillante

Virna Lisi ha ottenuto molti premi per le sue interpretazioni: due David di Donatello, sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, tre Grolle d’oro. E anche molti premi onorari. Nel contesto internazionale, invece, ha ottenuto un Prix al Festival di Cannes nel 1994 per il ruolo di Caterina ‘de Medici in La Regina Margot e un premio Cesar per la migliore attrice non protagonista. Sappiamo, tra l’altro, che ha recitato a Hollywood ed è apparsa in vari film anche con Tony Curtis e George C.Scott. Ma ha lavorato anche con Frank Sinatra, Anthony Franciosa. E tanti altri artisti di calibro internazionale.

I suoi film più famosi

Tra i film più famosi ricordiamo:

E Napoli canta

Questa è la vita

Vendicata

La rossa

Le diciottenni

La donna del giorno

Un militare e mezzo

Il tulipano nero

Le bambole

Amarsi un po’

Il più bel giorno della mia vita

Latin Lover

Non solo cinema. Virna Lisi, infatti, si è dedicata al teatro e alla televisione e ha recitato in molte fiction di successo Rai e Mediaset, come Uno di noi, Le ali della vita, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, L’onore e il rispetto.

Come è morta, dove è sepolta

Virna Lisi nel maggio del 2014, dopo 12 anni di assenza, era tornata sul set cinematografico nella commedia di Cristina Comencini Latin Lover e avrebbe anche dovuto prendere parte al sequel della serie Il bello delle donne. Ma il 18 dicembre del 2014 è morta nel sonno, all’età di 78 anni, un mese dopo aver scoperto di avere un cancro ai polmoni. Il figlio Corrado rifiutò la camera ardente e ha preferito i funerali in forma privata. Il rito è stato celebrato il 20 dicembre nella chiesa di San Roberto Bellarmino, nel quartiere Paioli dove viveva. E ora la grande attrice è sepolta nel cimitero di Prima Porta, vicino al marito Franco Pesci.

Chi era il marito Franco Pesci, figlio

Virna Lisi è stata sposata per ben 53 anni con Franco Pesci, un architetto. Un amore lungo, che è giunto al capolinea quando l’uomo, a 79 anni, nel 2013, è morto. I due erano convolati a nozze il 25 aprile del 1960 e da quell’amore è nato il figlio Corrado. Un rapporto unico, lontano dai riflettori, un amore genuino, che è stato separato dalla morte.