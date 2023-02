Cosa si vince a Sanremo 2023? Ecco tutti i premi e i riconoscimenti

Tutto pronto. Martedì 7 febbraio ha preso il via il Festival di Sanremo 2023, l’evento più importante nel panorama musicale e artistico italiano. Giunto alla sua 73^ edizione, sarà condotto per il quarto anno di fila da Amadeus, che negli anni scorsi ha potuto contare sulla presenza al suo fianco di uno showman come Rosario Fiorello.

Cosa si vince a Sanremo 2023?

Quest’anno, oltre a 4 co-conduttrici (Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini), sarà coadiuvato da Gianni Morandi. Oltre ai cachet dei presentatori, però, è previsto anche un compenso ai cantanti in gara? E in caso di vittoria, oltre al riconoscimento in sé, ci sono premi in denaro? In sostanza: quanto guadagna il vincitore? E gli altri cantanti? Cosa sappiamo sui premi. Atteso sempre con ansia dagli appassionati e da tutti coloro che vogliono scoprire le canzoni dei 28 artisti in gara, il Festival prevede diversi premi per il vincitore e per coloro che riusciranno a salire sul podio.

Il regolamento del Festival di Sanremo 2023 prevede l’assegnazione di diversi premi – definiti tutti “simbolici” – tra cui:

premio per la Miglior interpretazione (durante la serata Cover);

premio della Critica;

premio al Miglior testo;

premio alla Migliore composizione musicale.

I cantanti vengono pagati?

Dunque, nessun premio in denaro: ai cantanti non spetta alcuna retribuzione per la loro partecipazione al Festival di Sanremo, indipendentemente dalla loro performance e dal loro piazzamento finale. Ma non è tutto. A parte un rimborso minimo previsto dalla Rai, i cantanti e le case discografiche ammesse devono sostenere autonomamente le spese per tutto ciò che concerne il periodo di soggiorno, vitto e alloggio compresi.

In fin dei conti, partecipare al Festival ha un ritorno per tutti, anche per chi non vince. Durante i 5 giorni di Sanremo, infatti, esiste una visibilità mediatica fuori dall’ordinario: oltre alla presenza di tutti i maggiori media nazionali e internazionali, i cantanti hanno la possibilità di esibirsi nel più importante programma della televisione italiana, facendosi conoscere da milioni di spettatori. Ed è proprio con la conduzione di Amadeus che si sono registrati dati importantissimi, battendo record su record in termini di share.