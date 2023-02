Costantino Vitagliano: chi è, età, carriera, Uomini e Donne, chi è la fidanzata, figlia, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al ricordo di Nilla Pizzi e alla giovane scrittrice Maria Castellitto, anche Costantino Vitagliano, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Cosa sappiamo su Costantino Vitagliano, la sua biografia

Costantino Vitagliano è nato a Milano il 10 giugno del 1974 ed è un noto personaggio televisivo, ex modello e attore. Lui, per chi non lo sapesse, è diventato noto nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato nel 2003 a Uomini e Donne, trasmissione pomeridiana di Canale 5 che vede alla conduzione, ormai da anni, Maria De Filippi. Dopo alcune apparizioni come valletto, Costantino a Uomini e Donne ha scelto come sua fidanzata Alessandra Pierelli, poi nel 2006 e nel 2007 è diventato uno degli inviati della trasmissione Stranamore.

Successi, lo scandalo Vallettopoli

Costantino Vitagliano nel 2008, nel pieno scandalo Vallettopoli, ha lasciato Lele Mora per alcune dichiarazioni rilasciate in tv e nel 2009 ha partecipato alla trasmissione Quelli che il calcio e nel 2011 ha preso parte come concorrente a Baila, reality show sul ballo condotto da Barbara D’Urso. Nel 2016, invece, è diventato uno dei concorrenti della prima edizione del GF VIP.

I successi come attore (e non solo)

Personaggio televisivo, ma anche attore. Nel 2005 ha girato con Daniele Interrante e la sua ex fidanzata Alessandra Pierelli il film Troppo belli, poi nel 2014 ha debuttato come attore di fotoromanzi e nel 2020 è stato protagonista del cortometraggio Il postino sogna sempre due volte. E ancora, dal 2008 al 2010 è stato testimonial di vari marchi di abbigliamento e nel 2003 ha scritto un libro biografico con Alfonso Signorini.

Chi è la fidanzata, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. A Uomini e Donne Costantino ha conosciuto e si è innamorato di Alessandra Pierelli, poi è stato legato per un breve periodo a Linda Santaguida. Nel 2013, invece, ha conosciuto l’indossatrice svizzera Elisa Mariani e dal loro amore è nata una bambina. Dal 2020 fa coppia con la ballerina Luba Mushtuk.

Instagram di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha un profilo Instagram e con l’account @costantinovitagliano vanta oltre 540 mila followers.