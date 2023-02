Costantino Vitagliano, chi è la fidanzata? Età, lavoro, figlia e vita privata

Costantino Vitagliano, modello e attore italiano che ha esordito nel mondo della televisione grazie alla sua partecipazione come tronista al programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne da qualche tempo avrebbe una nuova compagna: Irene Casartelli. Ma chi è questa giovane e avvenente donna con la quale l’ex tronista è stato più volte immortalato?

Chi è Irene Casartelli

Irene è una modella e influencer di 34 anni che ha trovato il successo, anche lei come il suo attuale compagno, grazie al programma della De Filippi, come corteggiatrice di Aldo Palmieri che, invece, ha scelto Alessia Cammarota con la quale si è sposato.

La partecipazione a Uomini e Donne le ha dato visibilità, ma l’influencer ha poi preso parte anche a Temptation Island nel 2016 nella quale ha cercato di sedurre Luca. A seguire, però, è scomparsa dal piccolo schermo, di lei tranne che per i suoi follower che la seguono costantemente sui profili social, non si è saputo più nulla, almeno fino a quando non è stata beccata insieme a Costantino Vitagliano. I due si sarebbe conosciuti per motivi professionali e sarebbe scoccata la scintilla.

Le precedenti storie d’amore di Vitagliano e la figlia Ayla

La nuova storia d’amore nasce dopo l’addio di Vitagliano alla ballerina russa Luba Mushtuk che hanno avuto una relazione di un anno. Ma Costantino è noto anche per la sua relazione con la modella Elisa Mariani dalla quale ha avuto una figlia Ayla. Poco dopo la nascita della piccola la modella e l’ex tronista si sono separati, ma hanno mantenuto ottimi rapporti per il benessere della bambina.

Instagram di Irene Casartelli

Irene Casartelli ha un profilo Instagram sul quale posta le sue foto di lavoro. Sono oltre 2mila le immagini che la ritraggono su irenecasartellireal che ha al suo attivo ben 109mila follower.