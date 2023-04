Aldo Palmeri: chi è, età, oggi, Uomini e Donne, Alessia Cammarota, trapianto, scelta, figli, foto e Instagram

L’ex tronista di Uomini e Donne Aldo Palmeri sarà ospite negli studi di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Arriverà in studio insieme alla sua compagna Alessia cammarota, ex corteggiatrice dello show. Racconterà tutto di sé, della sua vita privata e della carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Aldo Palmeri: età, lavoro, oggi

Aldo Palmeri è nato il 19 dicembre del 1990 sotto il segno del sagittario a Catania. Ad oggi ha 32 anni ed è un volto noto del piccolo schermo per la sua partecipazione allo show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Da sempre è un ragazzo molto legato alla sua famiglia e alla terra d’origine. Il suo sogno era quello di diventare un perito chimico, ma dopo il diploma è stato costretto ad abbandonare tutti gli studi per dedicarsi al lavoro e aiutare economicamente la sua famiglia. Ad oggi vive a Catania con la famiglia e ha aperto un bar di sua proprietà: il Keep Up!

Uomini e Donne, Alessia Cammarota e figli

Il giovane siciliano ha partecipato al programma “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi in cerca dell’amore. L’amore con Alessia Cammarota è nato subito. I due hanno lasciato insieme il programma e sono andati a convivere dopo poco. Un anno dopo, nel 2015, è nato il loro primogenito Niccolò. Tuttavia, la coppia ha affrontato un momento di dura crisi perché un tradimento di lui è uscito allo scoperto. Alessia ha deciso di perdonarlo e ad oggi sono più innamorati che mai. Nel 2017 è arrivato il secondo figlio: Leonardo. Nel 2021 lei ha avuto un aborto spontaneo che li ha fatti soffrire moltissimo. Nonostante ciò, ad oggi sono in attesa del terzo figlio o figlia.

Trapianto, foto e Instagram

Alessio Cammarota si è sottoposto a un trapianto di capelli, che ha avuto dei risultati sorprendenti che ha sorpreso davvero tutti! Ad oggi lui gestisce il suo bar a Catania ed è molto felice con la sua famiglia. Ha un profilo Instagram su cui vanta ben 418 mila followers. Ecco uno scatto della coppia innamoratissima: