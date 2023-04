Uomini e Donne, anticipazioni 14 aprile 2023: l’esterna di Luca e Carmen, Alberto e Tiziana escono insieme

Dopo aver visto al centro dello studio il confronto tanto atteso tra Armando Incarnato, Maria De Filippi e Gianni Sperti, con la pace che sembra essere stata fatta, oggi torna per l’ultimo appuntamento settimanale Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Protagonisti, ormai da anni, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra corteggiatori e tronisti che sono lì con un unico scopo e obiettivo: mettersi in gioco e innamorarsi. Ce la faranno? Ecco, intanto, tutte le anticipazioni di oggi venerdì 14 aprile 2023, con l’appuntamento che è a partire dalle 14.45.

Luca elimina Alessia, l’esterna con Carmen oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, oggi andrà in onda l’ultima parte della puntata che è stata registrata sabato scorso, prima di Pasqua. E, molto probabilmente, si tornerà a parlare del tronista Luca Daffrè, che ha fatto tre esterne: la prima con Alice, una ragazza nuova che è stata in grado di farlo divertire e di farlo essere spensierato, la seconda con Alessandra, con la quale ha ormai un bel feeling. E la terza con Carmen, una corteggiatrice nuova. Stando alle anticipazioni, quest’ultima è molto matura, ha un lavoro, è affermata e questo spaventa un po’ il tronista. Riuscirà ad andare avanti? Lui, tra l’altro, ha deciso di eliminare Alessia, la ragazza che aveva già conosciuto su Instagram: il suo manager lo ha contattato e non è stato corretto nei confronti del programma.

Nicole e Cristian, ultime news oggi

Ma non finisce qui. Oggi si parlerà anche della tronista Nicole, che ha deciso di stare a casa e di non portare in esterna né Andrea Foriglio né Carlo Alberto. Alla domanda di Gianni se è intenzionata ad andare a riprendere Cristian, che la scorsa puntata ha abbandonato il programma, Nicole si è rivelata un po’ titubante. Non ci resta, quindi, che aspettare le prossime registrazioni per capire cosa accadrà. Ma non mancheranno le polemiche e le ‘frecciatine’ con Roberta, dama del trono Over.

Alberto e Tiziana lasciano Uomini e Donne insieme

Non solo scontri e polemiche, ma anche lieto fine a Uomini e Donne. Alberto e Tiziana, rispettivamente cavaliere e dama del trono Over, hanno deciso di lasciare insieme, mano nella mano, il programma. E commuoveranno tutti con la loro scelta.